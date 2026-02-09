El sector ferroviario, cuyos sindicatos han convocado tres días de paros, se alza para exigir más seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

La huelga del sector ferroviario: ¿qué piden los maquinistas?

La huelga de trenes ha arrancado este lunes entre múltiples cancelaciones y retrasos. El sector ferroviario, –cuyos sindicatos han convocado tres días de paros–, se alza para exigir más seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), demandando “un cambio estructural”. La situación, que ya se está haciendo sentir en distintos puntos de la red, se espera que afecte a más de un millón y medio de viajeros.

“Derivado de la convocatoria de huelga se están produciendo afectaciones en todas las líneas. Recomendamos consultar transportes alternativos”, ha publicado desde primera hora de la mañana el perfil oficial de Rodalies en ‘X’, reflejando el arranque de la huelga y las primeras incidencias, que alcanzan a Cercanías, los trenes de medía distancia y también alta velocidad, afectando tanto a Renfe, Iryo y Ouigo como al conjunto de empresas que operan los trenes de mercancías, cuyos servicios mínimos se han limitado al 21%.

La huelga de trenes y su impacto en la circulación ferroviaria

Sin acuerdo entre las partes, que hoy vuelven a reunirse intentando acercar posturas, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha decretado un 73% de servicios mínimos para la alta velocidad, lo que significa que hasta 350 trenes a lo largo de estos tres días no estarán garantizados.

De ellos, 272 pertenecen a Renfe, que operará 723 trenes de los 995 que tenía programados en estos tres días. Iryo cancelará 48 servicios, por lo que operará 136 de los 184 programados, mientras que de Ouigo no circularán 30 trenes, al operar 80 de los 110 programados.

En la media distancia de Renfe, 683 servicios no serán prestados, en aplicación de los servicios mínimos decretados del 65% (operarán 1.277 de 1.960. Por su parte, en Cercanías funcionarán el 50% en hora valle y el 75% en hora punta (en Cataluña será entre el 33% y 66%), mientras en lo que se refiere al Mercancías, solo el 21%.

El sector exige “un cambio estructural” en la seguridad del sistema ferroviario

Convocada por las organizaciones mayoritarias -Semaf, CCOO y UGT-, así como CGT, SCF, SF y Alferro para todo el personal del sector, –desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público–, la huelga ha arrancado tras una sucesión de negociaciones que no han sido suficientes para el acuerdo.

De este modo, además de Adif y todo el grupo Renfe (Viajeros, Mercancías, Ingeniería y Mantenimiento, Alquiler de Material Ferroviario y Proyectos internacionales), los paros alcanzan también a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías y servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Los sindicatos reclaman, entre otras cuestiones, cambios inminentes y medidas que prevengan cualquier tipo de riesgo en el transporte ferroviario y que éstas se acuerden con la representación de los trabajadores.

En las distintas reuniones que han mantenido con el Ministerio, han arrancado algunas propuestas, como una mayor inversión en mantenimiento, más contrataciones de personal en Adif y nuevas normativas que refuercen la seguridad ferroviaria. Sin embargo, dichas propuestas todavía no han convencido a los sindicatos, principalmente porque se trata de medidas que requieren el visto bueno del Ministerio de Hacienda, al implicar aumentos de gasto público.

Sin avances determinantes en la negociación, este lunes se volverán a reunir las partes implicadas. De lograr el entendimiento, la huelga de tres días podría ser desconvocada.