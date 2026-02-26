José Rocamora 26 FEB 2026 - 22:04h.

Las medidas de ese escudo social buscaban proteger a 12,6 millones de personas.

La situación de pobreza en España no mejora. Seguimos a la cabeza de Europa en determinados aspectos y los datos del Observatorio de la Pobreza y la Exclusión Social lo demuestran. Las medidas de ese escudo social buscaban proteger a 12,6 millones de personas. Casi el 26% de la población que está en riesgo de pobreza o exclusión social. Son hogares en los que apenas entran mil euros al mes. Y se considera que están en situación de vulnerabilidad si con ese dinero no son capaces de afrontar necesidades como, por ejemplo:

Comer carne o pescado cada dos días Pagar los recibos mensuales Hacer frente a gastos imprevistos Mantener la casa a una temperatura adecuada, ya que la pobreza energética que afecta a casi ocho millones de personas.

Y no nos olvidemos de los menores. Casi tres millones están en riesgo de sufrir pobreza infantil. En 2024 las prestaciones sociales evitaron que once millones de personas permanecieran en situación de riesgo.