Los precios de los carburantes en España alcanzan su máximo desde el pasado mes de noviembre

Hoy llenar el depósito cuesta 10 euros más que el pasado jueves.

Los precios de los carburantes aquí en España, han alcanzado su máximo desde el pasado mes de noviembre. El litro de gasolina roza ya el euro y medio. Hoy, llenar el depósito cuesta 10 euros más que el pasado jueves. No es buena idea ir corriendo a llenar el depósito porque a más demanda, más subida de precios. Y eso es lo que nos recomiendan los expertos, aunque no todos hacen caso.

La imagen de petroleros y gaseros bloqueados cerca del estrecho de Ormuz, que sigue cerrado -aunque Irán lo niega- y tensionando el mercado mundial de la energía es la del precio del petróleo y gas subiendo.

11 millones de hogares ya notan la subida del precio de la energía

Eso sí, miedo al desabastecimiento no hay porque el suministro de crudo de España está diversificado. "El 40% de nuestro suministro es de EEUU, el otro 40% de África y solo un 12% viene de Oriente Medio", señala Inés Cardenal, de la Asociación de Industrias Combustibles de España.

Hasta donde suba el precio de la energía dependerán de lo que dure el conflicto, de momento, se notará ya una pequeña subida en la factura de luz y gas de 11 millones de hogares. Los expertos creen, no obstante, "serán más pequeñas que otras que hemos vivido", señala Andrei Boar, profesor de la Universidad Pompeu Fabra-BSM.

Mirando el precio del barril de brent

Con el barril de brent superando los 84 dólares, la gasolina también se encarece. Si el barril supera los 90 dólares la gasolina podría escalar hasta los dos euros por litro. "Y ya se sabe que una subida del combustible afecta a toda la economía en global, todos los productos aumentan, el transporte también lo hace, todo sube", señala Andrei Boar.

También puede volver a desencadenar una espiral de inflación, aunque de momento todo está más contenido que cuando la guerra de Ucrania.