¿Qué pasará si el régimen iraní resiste durante semanas mientras sube la presión de la opinión pública estadounidense?

Última hora de la guerra en Irán| Atacan una base estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad

Con Trump no sorprenden las contradicciones. El mismo hombre que prometió alejar a su país de guerras lejanas y eternas ha metido a EEUU en una guerra regional en Oriente Medio, siguiendo los intereses de Israel, y sin un plan de salida.

Estamos acostumbrados a que Trump amenace hasta el límite para recular cuando detecta demasiado riesgo o no puede cumplir realidad sus amenazas. Le pasó con los primeros aranceles o con su plan para tomar Groenlandia. Pero esta vez no le será tan fácil salir corriendo.

Trump ha involucrado a sus militares en una guerra sin estrategia clara y fijando un listón muy alto. Dice que no se detendrá hasta la rendición total. Corre el riesgo de perder el control de la situación, si no lo ha perdido ya. ¿Qué pasará si el régimen iraní resiste durante semanas mientras sube la presión de la opinión pública estadounidense? o ¿Qué pasará si caen los ayatolás y el país se convierte en una nueva Libia? ¿Podrá EEUU despreocuparse de un país en el caos y capaz de desestabilizar toda la zona?

El conflicto se extiende en solo una semana

Uno sabe cómo entra en una guerra y no cómo va a salir de ella. Los planes no suelen resistir el contacto con la realidad. La extensión del conflicto en estos siete días es un claro ejemplo de ello. Tras los primeros ataques contra Irán, el sábado pasado, la guerra se ha extendido rápidamente porque Irán ha contestado y ha lanzando misiles y drones suicidas a otros países de la región incrementando el alcance del conflicto. Ha atacado también a países petroleros del Golfo cercanos a Washington y ha planteado el cierre del estrecho de Ormuz. El objetivo es subir la presión y disparar los precios de la energía como herramienta de guerra.

Pero el conflicto no deja de extenderse con operaciones israelíes en Líbano, con intentos de ataque a Chipre, bombardeos iraníes en Azerbayán o el hundimiento de un buque de Irán en Sri Lanka.

Lo quieran o no muchos países se están viendo arrastrados a la guerra, para atacar o simplemente para defenders