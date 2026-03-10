Juan Roig, presidente de Mercadona, explica que el impacto del conflicto en Irán en los precios dependerán de "las materias primas"

La guerra en Irán llega al día 11 con amenazas de Trump a Irán y el plante de Teherán sobre el fin del conflicto

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha señalado este martes que el impacto del conflicto de Oriente Medio en los precios dependerá del coste de las materias primas y no de la empresa: "Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos".

Así lo ha señalado, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa de presentación de resultados de la compañía que se ha celebrado este martes en el centro de innovación 'Jarrods' de la empresa en el polígono de Fuente del Jarro (Valencia).

Roig ha explicado que de momento ningún proveedor les ha subido los precios y que, por tanto, tampoco lo ha hecho la compañía, pero ha subrayado que "el futuro es incierto" y que nadie podía haber imaginado la pandemia, la guerra de Ucrania y después la de Irán. En ese sentido, ha comentado: "Los empresarios somos alguien que va en una tabla de surf y van viniendo olas, y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos".

El presidente de Mercadona ha señalado que una subida de precio del petróleo "afecta en todo nuestro transporte y envases" y en "muchísimas cosas más". "Anteayer subió el petróleo una burrada, el que está allí en Estados Unidos dijo que ya estaba arreglado... No podemos adivinar el futuro, lo que sí que vamos a hacer es hacerle frente", ha señalado, antes de añadir que "depende de la ola como venga, la jugaremos por la derecha o por la izquierda".

Sobre si subirán los precios

El presidente de Mercadona ha subrayado: "Nosotros no subimos o bajamos, no podemos influir en el precio de las materias primas". Ha detallado que, de hecho, se han bajado los precios de 30 productos en lo que va de año debido a una bajada de los costes de materias primas.

"Todos los comerciales y todos los distribuidores lo que más queremos es bajar precios, nadie se queda contento subiendo precios, pero dependemos de las materias primas y nos influye cualquier cosa que pase en el mundo", ha señalado.

Respecto a si hay riesgos en la cadena de suministro, ha reiterado que no sabe los efectos que tendrá el conflicto en el suministro y en los precios. "No depende de nosotros, podremos adaptarnos según lo que venga", ha reiterado. Roig ha subrayado que desde Mercadona harán "frente a lo que venga de Irán" y tratarán de que los cinco componentes --como llama Roig a clientes, trabajadores, proveedores, sociedad y capital-- estén satisfechos".