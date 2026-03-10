El régimen de los ayatolás no se amedrenta y saca pecho del apoyo al líder supremo

Donald Trump amenaza a Irán si bloquea el estrecho de Ormuz y Teherán le avisa que serán ellos lo que decidan el final de la guerra

Estados Unidos mantiene la ofensiva verbal y militar contra Irán: ha ido de las amenazas con todas "las furias" si bloquea el Estrecho de Ormuz, pero también el lenguaje de las armas. Los bombardeos se mantienen sobre Teherán, donde ya los muertos suman más de 1.300. Israel tampoco ha bajado la tensión en Beirut. Irán, sin embargo, no se ha achantado y este martes ha advertido a Trump que es Teherán el que decide cuándo se termina está guerra.

El féretro del último soldado estadounidense muerto en el conflicto bélico que lanzaron Washington y Tel Aviv el pasado 28 de febrero; el dolor no impidió al secretario de la guerra,, Pete Hegseth, prometiera que no van a detenerse hasta que el enemigo esté completamente vencido.

Hegseth, adelantó que este martes será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra y aseguró que Teherán ha mostrado una capacidad reducida de respuesta a medida que avanza la ofensiva. "Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

El resultado está a la vista: La Media Luna Roja iraní, mientras tanto, va actualizando los datos de muertos, bajo los misiles de EEUU. Rescata los cadáveres de un edificio bombardeado en la capital, Teherán y los datos oficiales hablan de más de 1.300 civiles muertos en once días de ofensiva. Los medios internacionales.

Irán tira de orgullo nacional y presume del apoyo masivo al nuevo líder supremo

“Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra”, subrayó el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars. Un portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní recordaba que ellos no han comenzado la guerra, pero sí la van a terminar. Así lo dejaba claro, con determinación y con imágenes de niños fallecidos de fondo.

La televisión pública iraní, mientras tantos muestra cómo el sonido de las explosiones no asusta a quienes se manifiestan a favor del nuevo líder supremo tratando de presumir de orgullo nacional y contrario a los que desde occidente creen que habrá una rebelión contra los ayatolás.

Los drones iraníes siguen golpeando objetivos en los países del golfo aliados de Estados Unidos. El ataque a este rascacielos de la capital de Baréin ha provocado la muerte de una mujer varios personas han resultado heridas.

Las sirenas han vuelto este martes a obligar a muchos israelíes a buscar cobijo en los refugios, mientras el Ejército de Tel Aviv continúa causando estragos en Líbano, donde ha forzado la evacuación de más de 300. 000 personas en Beirut.

Trump, tras el terremoto que este lunes vivieron las Bolsas con un encarecimiento en máximos de los precios del crudo, se ha apurado en anunciar que el fin de la guerra estaba cerca, para horas después desdecirse. Los misiles, los drones, el fuego de las armas sigue sonando en Oriente Medio.