Los hutíes de Yemen felicitan a Mojtaba Jamenei por su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán

Zoe Armenteros 09 MAR 2026 - 08:38h.

Donald Trump avisa a Irán que el nuevo líder supremo "no durará mucho"

Guerra en Irán: Teherán elige al hijo de Alí Jamenei como nuevo líder supremo del país

La guerra de Israel y EEUU contra Irán llega a su décimo días con más de 1.500 muertos en Teherán, que ha nombrado a su nuevo líder supremo, en desafío a Trump, que aspiraba a elegirlo. Pocas horas después el Ejército o de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció nuevos lanzamientos de misiles, mientras Israel lanzaba otra oleada de ataques aéreos contra Teherán y Líbano.

Ambas ciudades han amanecido con el cielo negro a causa de las densas columnas de humo que se elevaban desde los suburbios de Beirut, capital de Líbano, pero también de Teherán, donde sus habitantes han sufrido el retumbar sordo de los misiles. El presidente de EEUU, Donald Trump, ya ha avisado este domingo de que el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no obtiene primero su beneplácito. "Va a tener que recibir nuestra aprobación. Si eso no ocurre, no va a durar mucho", ha avisado en declaraciones a medios estadounidenses.