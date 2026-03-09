Última hora de la guerra en Irán| Explosión en una sinagoga en Bélgica sin víctimas ni heridos: se investiga como un acto antisemita
Donald Trump avisa a Irán que el nuevo líder supremo "no durará mucho"
Guerra en Irán: Teherán elige al hijo de Alí Jamenei como nuevo líder supremo del país
La guerra de Israel y EEUU contra Irán llega a su décimo días con más de 1.500 muertos en Teherán, que ha nombrado a su nuevo líder supremo, en desafío a Trump, que aspiraba a elegirlo. Pocas horas después el Ejército o de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció nuevos lanzamientos de misiles, mientras Israel lanzaba otra oleada de ataques aéreos contra Teherán y Líbano.
Ambas ciudades han amanecido con el cielo negro a causa de las densas columnas de humo que se elevaban desde los suburbios de Beirut, capital de Líbano, pero también de Teherán, donde sus habitantes han sufrido el retumbar sordo de los misiles. El presidente de EEUU, Donald Trump, ya ha avisado este domingo de que el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no obtiene primero su beneplácito. "Va a tener que recibir nuestra aprobación. Si eso no ocurre, no va a durar mucho", ha avisado en declaraciones a medios estadounidenses.
Los hutíes de Yemen felicitan a Mojtaba Jamenei por su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán
Los rebeldes hutíes de Yemen han felicitado este lunes a Mojtaba Jamenei, uno de los hijos del fallecido Alí Jamenei, asesinado durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, por su nombramiento como nuevo líder supremo del país, al tiempo que han deseado que "Dios todopoderoso guíe sus pasos y le garantice éxito en el camino de su predecesor".
Mahdi al Mashat, el presidente del Consejo Político Supremo de Ansarulá, nombre oficial de los hutíes, ha felicitado a Jamenei "por la confianza obtenida en un voto unánime de la Asamblea de Expertos", al tiempo que ha ensalzado la labor de su padre, "un líder mártir", "especialmente durante esta etapa crítica en la historia de la Republica Islámica de Irán, frente a la brutal agresión estadounidense-israelí".
Explosión delante de una sinagoga en Bélgica: se investiga como un ataque antisemita
La Policía belga investiga una explosión provocada, este lunes de madrugada, frente a una sinagoga de Lieja, en el este de Bélgica, sin causar heridos, según fuentes policiales. No se reportaron heridos, "Sólo daños materiales", según un portavoz de la policía local en un comunicado. El alcalde de la localidad, Willy Demeyer, del Partido Socialista ha confirmado que se trata de "un acto de antisemitismo extremadamente violento, contrario a la tradición liejana de respeto al prójimo".
La explosión ocurrió poco antes de las 04:00 (03:00 GMT) delante del templo, e hizo que las ventanas de los edificios de enfrente se rompieran, según la emisora pública RTBF. Las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de seguridad para facilitar las labores de investigación y la policía federal enviará efectivos al lugar,
Un ataque iraní con drones a Bahréin deja una treintena de heridos
Un ataque iraní con drones en Sitra, una pequeña isla de Bahréin situada al sur de Manama, ha dejado 32 heridos, cuatro de ellos graves, de los que algunos serían niños, según han denunciado las autoridades bahreinís. El Ministerio de Salud de Bahréin, que ha precisado que la totalidad de los heridos son de nacionalidad bahreiní, ha afirmado que entre las víctimas se encuentra una menor de 17 años con graves lesiones en la cabeza y los ojos, y dos niños de siete y ocho años con graves lesiones en las extremidades inferiores, mientras que el más pequeño de los heridos es un bebé de dos meses, según ha recogido la agencia estatal de noticias BNA.
Se trata de un nuevo ataque iraní en Bahréin, donde las Fuerzas de Defensa nacionales han anunciado en la noche del domingo que sus sistemas antiaéreos han interceptado y destruido un total de 164 drones y 95 misiles desde su inicio el pasado 28 de febrero.
El FMI advierte de que la guerra podría impulsar aún más la inflación global
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha alertado este lunes sobre los riesgos de inflación derivados del conflicto en Medio Oriente, y específicamente con un aumento del 10 % en los precios del petróleo, si la guerra iniciada por EE.UU e Israel se mantiene durante este año; esta situación provocaría un incremento de 40 puntos básicos en la inflación global.
“Estamos viendo cómo la resiliencia vuelve a ponerse a prueba con el nuevo conflicto en Medio Oriente”, dijo Georgieva, al hablar en un simposio organizado por el Ministerio de Finanzas de Japón. “Mi consejo a los responsables de políticas en este nuevo entorno global es que piensen en lo impensable y se preparen para ello”, aseguró.
(FUENTE CNN)
El precio del barril de petróleo brent se dispara más del 17 % y alcanza los 109 dólares por la guerra en Irán
El precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se dispara más del 17 % este lunes y alcanza los 109 dólares por barril, máximos desde julio de 2022, ante los temores de suministro tras la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, que amenaza con extenderse a Oriente Medio. A las 7.30 horas de este lunes (6.30 GMT), el precio de Brent cotiza en los 109,62 dólares tras subir el 17,53 %, según datos de Bloomberg recogidos por EFE. Poco después el brent ha llegado a subir más del 28 %, y ha alcanzado los 119,50 dólares.
Una nueva oleada de bombardeos iraníes sacude a los países del Golfo
A la elección del nuevo líder supremo de Irán le ha seguido el lanzamiento de misiles contra Israel, Baréin, Kuwait y Arabia Saudí. "Los misiles defensivos iraníes responden al tercer guía de la República Islámica", según informó el Ejército de la Guardia Revolucionaria en Telegram, mostrando el fuselaje de un proyectil marcado con la inscripción "a tus órdenes, Seyyed Mojtaba", una referencia religiosa chiita.
Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán
La Asamblea de Expertos del país islámico ha elegido al segundo hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei como nuevo líder supremo de Irán: Mojtaba Jamenei, de 56 años era uno de los posibles sucesores desde el día en que el ayatolá Jamenei, de 86 años, fue asesinado en uno de los primeros ataques aéreos de EE.UU. e Israel el 28 de febrero.
El clérigo, nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad nororiental de Mashhad, Mojtaba es el segundo de los seis hijos del fallecido Ali Jamenei. Cursó sus estudios secundarios en la escuela religiosa Alavi de Teherán. Mojtaba ha mantenido un perfil bajo, aunque muchos hablan de la gran influencia que tenía sobre su padre. Nunca ha ocupado ningún cargo del Gobierno, ni ha dado discursos públicos o entrevistas, aunque se ha publicado contadas fotos y videos suyos.