El Gobierno logra consensuar el paquete de medidas anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra contra Irán

Última hora sobre el plan anticrisis| El PSOE y Sumar para paliar los efectos de la guerra contra Irán

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El Gobierno ya tiene un plan anticrisis para intentar detener la escalada de precios energéticos como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los ataques están provocando una escalada que espera revertir con una rebaja del IVA a los carburantes de automoción, la electricidad y el gas natural, que pasará del tipo general (21 %) al reducido (10 %). También eliminará el impuesto especial a los hidrocarburos, suprimirá el impuesto especial eléctrico, actualmente situado en el 5 %, y bajará el impuesto al valor de la producción eléctrica. La medida supondrá un ahorro medio de unos 20 euros por depósito, lo que supone hasta 30 céntimos por litro en función del combustible utilizado.

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El paquete anticrisis del Gobierno incluyen 80 medidas concretas que supondrán un gasto de unos 5.000 millones de euros, según ha informado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Además, el Gobierno va a suprimir el impuesto de generación eléctrica -que es del 7 % y que pagan las compañías- y a rebajar el impuesto especial de electricidad -que es del 5,11 % y pagan los consumidores-.

Como refuerzo del escudo social, el decreto mejora el bono social eléctrico -según ERC, el descuento sería del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para vulnerables severos- y la garantía de suministro de agua y energía.

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Asimismo, se ha incluido la deducción del 15 % en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos que había decaído al no convalidarse el decreto 'ómnibus'.

Descuento de 20 céntimos por litro para transportistas

A esto se añade, señalan fuentes de ERC, un descuento de 20 céntimos por litro de diésel en el impuesto especial de hidrocarburos para los transportistas con derecho a devolución del gasóleo profesional.

También se incluirá una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo para uso agrario y una ayuda extraordinaria y temporal por vehículo para los transportistas que no se benefician de la devolución.

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Además, según la formación independentista, se habilitará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recabar información de distribuidores de carburantes con el objetivo de vigilar los precios.

Otra de las medidas que se incluirían en el plan del Gobierno, según fuentes de ERC, es la deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, así como la prohibición del despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas.

Se incorporan medidas para simplificar y acelerar procedimientos administrativos para renovables, para favorecer el despliegue de las instalaciones de almacenamiento y para simplificar el autoconsumo compartido en barrios, municipios y polígonos industriales

Las mismas fuentes detallan que se introduce un programa de apoyo técnico y administrativo para cooperativas energéticas y se prevé la posibilidad de reservar parte de la capacidad en subastas de renovables para proyectos municipales o comunitarios.