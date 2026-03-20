El Gobierno bajará el IVA de los carburantes al 10% dentro de su plan anticrisis para paliar las consecuencias de la guerra en Irán
Sumar y el PSOE han mantenido sus diferencias por el rechazo de la parte socialista a incluir medidas en materia de vivienda
El Gobierno recuperará también ayudas en la factura de la luz para las personas más vulnerables
La guerra en Irán está dejando un escenario económico que asusta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez presenta este viernes un plan anticrisis para ayudar a ciudadanos y empresas que ayude a paliar los efectos de los precios desorbitados de los carburantes provocados por el conflicto, ya extendido por Oriente Medio. Entre las medidas que el Gobierno contempla está la rebaja del IVA de los carburantes del 21 al 10%. y la rebaja del IVA de la factura de la luz, en determinadas condiciones.
Sánchez explicará al detalles las medidas ante los medios de comunicación, tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para informar del plan integral de respuesta para evitar que los más vulnerables sufran los resultados del encarecimiento de productos esenciales.
El Gobierno ha preparado un paquete de medidas que consideran las más completas dentro del conjunto del bloque de los 27 para enfrentar los retos para los bolsillos que plantea la guerra en Irán.
El Ejecutivo ha recogido propuestas de todos los partidos con representación en el Congreso de los diputados, excepto Vox, que se ha negado. El Gobierno lleva semanas preparando este paquete de medidas para enfrentar el escenario que plantea la guerra en Oriente Medio, principal productor de crudo del mundo.
Los líderes UE piden a Bruselas medidas "sin demora" para contener el alza de los precios por la guerra
Los líderes de los 27 piden a Bruselas que actúe con un plan para contener el alza de los precios por la guerra. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido a la Comisión Europea una "respuesta coordinada" y "sin demora" con medidas "temporales y específicas" para contener el encarecimiento de los combustibles y abaratar la electricidad, en un esfuerzo por frenar el impacto del conflicto en Oriente Próximo en los precios de la energía. Los Veintisiete han pedido que presente una "caja de herramientas" con medidas urgentes para actuar "en todos los componentes del precio de la electricidad" con el objetivo de facilitar un abaratamiento a corto plazo, aunque teniendo en cuenta las distintas situaciones nacionales
El BCE advierte de una espiral inflacionista
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha advertido del impacto en la inflación por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo. "La guerra en Oriente Próximo ha creado riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico, que hacen que las perspectivas sean mucho más inciertas", ha informado el BCE en un comunicado.
El Gobierno no prevé incluir medidas sobre vivienda, como pedía Sumar
Según las primeras filtraciones a los medios, el plan del Gobierno no incluye medidas relacionadas con los precios del alquiler o las hipotecas, como ha pedido Sumar.
Un paquete de medidas que contempla la rebaja del IVA de la luz
El Gobierno prevé bajar el impuesto especial a los hidrocarburos y la rebaja del IVA de la factura de la luz, en determinadas condiciones. Además de incluir la prohibición del corte de los servicios a personas vulnerables.
Sánchez explicará al detalles las medidas ante los medios de comunicación, tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para informar del plan integral de respuesta para atenuar las consecuencia del encarecimiento de productos esenciales.
El Gobierno bajará del 21 al 10% el IVA de los carburantes
A la espera de la presentación del plan integral acordada por el Ejecutivo con todos los grupos políticos representados en el Congreso, se han filtrado algunas de las principales medidas que el Gobierno contempla en su plan anticrisis por la guerra en Irán. Entre ellas prevé la rebaja del IVA de los carburantes del 21 al 10%. También bajará el impuesto especial a los hidrocarburos y en la factura de la luz.