Los líderes UE piden a Bruselas medidas "sin demora" para contener el alza de los precios por la guerra

Zoe Armenteros 20 MAR 2026 - 08:45h.

Sumar y el PSOE han mantenido sus diferencias por el rechazo de la parte socialista a incluir medidas en materia de vivienda

El Gobierno recuperará también ayudas en la factura de la luz para las personas más vulnerables

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La guerra en Irán está dejando un escenario económico que asusta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez presenta este viernes un plan anticrisis para ayudar a ciudadanos y empresas que ayude a paliar los efectos de los precios desorbitados de los carburantes provocados por el conflicto, ya extendido por Oriente Medio. Entre las medidas que el Gobierno contempla está la rebaja del IVA de los carburantes del 21 al 10%. y la rebaja del IVA de la factura de la luz, en determinadas condiciones.

Sánchez explicará al detalles las medidas ante los medios de comunicación, tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para informar del plan integral de respuesta para evitar que los más vulnerables sufran los resultados del encarecimiento de productos esenciales.

El Gobierno ha preparado un paquete de medidas que consideran las más completas dentro del conjunto del bloque de los 27 para enfrentar los retos para los bolsillos que plantea la guerra en Irán.

El Ejecutivo ha recogido propuestas de todos los partidos con representación en el Congreso de los diputados, excepto Vox, que se ha negado. El Gobierno lleva semanas preparando este paquete de medidas para enfrentar el escenario que plantea la guerra en Oriente Medio, principal productor de crudo del mundo.