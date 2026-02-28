¿Cuánto dinero al mes necesita un jubilado para vivir cómodamente en España?

David Soriano 28 FEB 2026 - 19:00h.

La pensión de jubilación media en España estaría por encima de la cantiddad mensual que los expertos estiman necesaria para vivir holgadamente, excepto en ciudades como Madrid y Barcelona.

Jubilación en España vs Europa: ¿cuáles son las principales diferencias con el resto de países?

En España, según los últimos datos aportados por la Seguridad Social, hay actualmente 6,6 millones de pensiones de jubilación. No todos los jubilados cobran la misma cantidad, por lo que unos pasarán más apuros para llegar a fin de mes que otros. En esta ocasión, queremos saber cuánto se estima que deberían cobrar nuestros mayores para poder vivir un retiro dorado sin demasiadas estrecheces.

La importancia de la tasa de reemplazo

Para considerar si alguien va a vivir cómodamente o no cuando pase a ser un jubilado con pensión, un índice que puede sernos de utilidad es el conocido como ‘tasa de reemplazo’ o ‘tasa de sustitución’. Esta, a grandes rasgos, es el porcentaje de diferencia entre la última nómina de la vida laboral y el primer ingreso de la pensión que se cobra. De este modo, sirve como baremo para medir la pérdida de poder adquisitivo entre el salario y lo que acabará siendo su reemplazo.

En este sentido, teniendo en cuenta lo mucho que en nuestro país están ligados los salarios (y sus correspondientes cotizaciones) con el importe de la futura pensión, la tasa de reemplazo de España es una de las más altas de la OCDE y Europa, con unos valores de entre el 78% y el 86% del último salario, por lo que los jubilados, cuyo tren de vida estaba marcado por sus ingresos en la época laboral, apenas cobrarían un cuarto menos en el peor de los casos. Estos datos están actualizados recientemente en el informe ‘Pensions at a glance 2025’ de la OCDE.

¿La pensión media da para vivir cómodamente?

Además de esta medida para saber si un trabajador en España va a sufrir una gran pérdida de poder adquisitivo cuando pase a ser jubilado, se pueden buscar opiniones de expertos para saber cuál es la cantidad que se podría decir que es suficiente para vivir holgadamente en la gran mayoría de lugares del territorio nacional (ciudades como Madrid y Barcelona elevan bastante el dinero que hay que tener para afrontar sus precios).

De forma casi consensuada, todos los expertos marcan los 1.500 euros mensuales como la cantidad de referencia para contestar a la hipótesis planteada. De esos, unos 1.000 euros al mes estarían destinados a los gastos fijos (vivienda, consumos, alimentación, seguros, etc.) y los otros 500 euros mensuales estarían reservados para los gastos extraordinarios, tanto ocio como emergencias. Hay que tener en cuenta que en esta estimación se suele tener en cuenta que, llegados a la edad suficiente para jubilarse, no deberían quedar muchos pagos de hipoteca que realizar o estos deberían estar ya amortizados. Quienes vivan de alquiler tendrán que seguir pagando religiosamente cada mes hasta el fin de sus días. Como decíamos anteriormente, esta cantidad no sería factible para las ciudades más caras, estimando que debería subir hasta los 2.000 euros en lugares como Madrid o Barcelona.

De los más de 6 millones de pensionistas, habrá quien pase dificultades para llegar a fin de mes, pero también habrá otros que superen ampliamente esa cantidad que actúa como cantidad objetivo, pues a comienzos de año, contando con las revalorizaciones anuales de las pensiones, se estimó que la pensión de jubilación media en España es de 1.563,6 euros mensuales. Es cierto que a esta cantidad llegarán con mayor facilidad los asalariados del Régimen General, con una pensión media de 1.724,1 euros mensuales, que los autónomos, pues la pensión media del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.054,4 euros.

En el otro lado de la balanza, hay que tener en cuenta que para el cálculo de la pensión media también hay quienes cobran la pensión mínima y van a estar lejos de llegar a esos 1.500 euros mensuales de objetivo. En 2026, tras una revalorización del 7% en lugar del 2,8% general acorde al IPC, esta se sitúa en una cantidad de 888,70 euros al mes en 14 pagas. En el caso de aquellos con cónyuge a cargo, suben un 11,4% (el mismo porcentaje que las no contributivas) y podrían llegar a los 1.256,60 euros al mes en 14 pagas, por lo que la situación familiar será la que decida cuánto se aproxima o no a la cantidad que dicen los expertos.

En cualquier caso, la mayoría coincide en que no se debe depender exclusivamente de los ingresos públicos y que cuanto antes se empiece a ahorrar, mejor. De esta forma, si de cara al futuro la pensión no es suficiente, se podría tirar del colchón de ahorro acumulado hasta que llegue el momento de la jubilación. “El secreto está en tener un plan de ahorro e inversión adaptado a tus necesidades y metas personales. Solo así podrás asegurar unos ingresos adecuados durante tu jubilación y evitar sobresaltos financieros”, resume Olivia Feldman, economista cofundadora de HelpMyCash.