El negocio detrás de cada tuit y cada palabra de Donald Trump sobre la guerra de Irán

David Cacho 24 MAR 2026 - 16:37h.

Las palabras y los tuis de Donald Trump sobre la guerra de Irán valen millones

La guerra en Irán llega a su 25º jornada con ataques de Israel y EEUU a dos instalaciones energéticas de Teherán

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Las palabras y los tuis de Donald Trump sobre la guerra de Irán valen millones. Lo comprobamos ayer. A las 6:49 de la mañána, según cálculos del Financial Times a partir de Bloomberg, un reducido grupo de inversores realizó apuestas por valor de 580 millones de dólares (500 millones de euros) en los 15 minutos previos a la publicación de un mensaje de Trump sobre la guerra que se produjo a las 07:05 de la mañana. En concreto, unos 6.200 contratos de futuros de petróleo Brent y West Texas se intercambiaron en ese lapso de tiempo llenando el bolsillo de unos pocos.

A las siete y cinco de la mañana, Trump dijo en su red social que está manteniendo conversaciones productivas con Irán. Justo 15 minutos antes hay quien se deshace de contratos de petróleo -que se iba a desplomar poco después- por valor de 580 millones de dólares. Un pálpito, quizá.

Los volúmenes de negociación de Brent y WTI se dispararon

Según cita el diario económico británico, los volúmenes de negociación de Brent y WTI se dispararon simultáneamente unos minutos antes de la publicación del mensaje y algo parecido ocurrió con las operaciones en Wall Street. Los volúmenes de negociación de futuros de índices como el SP500 también aumentaron significativamente en esos minutos previos a la sacudida que causó el cambio de tono de Donald Trump sobre el conflicto en Oriente Próximo.

Sucedió algo parecido con el inicio del ataque a Irán. Seis horas antes de caer el primer misil, un puñado de cuentas de la casa de apuestas Polymarket ganaron más de un millón de dólares apostando por una guerra inminente. La cosa hace pensar en información privilegiada, algo que la Casa Blanca niega de forma rotunda. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, salía del paso ayer asegurando que "el único objetivo del presidente Trump y de los funcionarios de su administración es hacer lo mejor para el pueblo estadounidense". “La Casa Blanca no tolera que ningún funcionario se lucre ilegalmente aprovechándose de información privilegiada", afirmó Desai, tachando de "infundada e irresponsable" cualquier insinuación sobre un posible enriquecimiento ilegal de los inversores.

Otro dato es clave: muchas de las comunicaciones de Trump se hacen en viernes para no impactar en los mercados.

Lo que sí sabemos es que Donald Trump es el presidente que más se ha enriquecido en toda la historia, y en apenas un año de mandato. Su patrimonio neto casi se ha doblado: de 3.900 millones a finales del 24 a 7.300 millones según la última estimación. ¿Cómo lo ha hecho? Con su propia criptomoneda, sacando a bolsa su red social, firmando negocios en países extranjeros y recibiendo regalos como el Boeing 747 de Catar.