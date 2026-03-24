Irán designa a un veterano de la Guardia Revolucionaria Islámica para dirigir su seguridad nacional, tras el asesinato de Larijani

Israel mata a los líderes de Seguridad Nacional y de las fuerzas paramilitares de Irán

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Israel está cazando uno a uno a los líderes del régimen iraní, pero Teherán los sustituye y coloca a otro. Irán ha nombrado a Mohammad Bagher Zolghadr, un veterano líder de la Guardia Revolucionara, como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en sustitución de Alí Lariyani, eliminado por el Ejército de Netanyahu.

Irán ha designado a Mohammad Bagher Zolghadr, veterano líder de la Guardia Revolucionaria Islámica para dirigir su seguridad nacional, un reflejo de la creciente influencia del grupo armado en un momento de extrema vulnerabilidad en la República Islámica.

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Mohammad Bagher Zolghadr ha sido nombrado nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en sustitución de Ali Larijani, quien murió en un ataque israelí la semana pasada, según informó Mehdi Tabatabaei, subdirector de comunicaciones e información de la oficina de Pezeshkian, en X.

“Mohamad Baqer Zolgadr, con el visto bueno y la aprobación del líder supremo de la Revolución Islámica y mediante decreto del presidente (Masud Pezeshkian) fue designado como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional”, según el mensaje oficial del director adjunto de la oficina de comunicaciones presidencial, Mehdi Tabatabaei.

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Mohammad Bagher Zolghadr, un veterano del régimen con cargos de alto nivel en su currículo

Zolghadr es un veterano miembro del régimen que ha ocupado numerosos cargos de alto nivel en las instituciones militares, civiles y judiciales de Irán. Su elección responde a la experiencia que acumula al mando de una división de la Guardia Revolucionaria durante la guerra Irán-Irak, donde se encargó de establecer relaciones con grupos paramilitares transfronterizos, incluidas facciones kurdas en Irak.

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El veterano ascendió hasta convertirse en segundo al mando de la Guardia Revolucionaria durante varios años. Más recientemente, asumió la dirección del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia, que asesora al Líder Supremo de Irán y media entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes.

Sus diversos cargos institucionales a lo largo de cuatro décadas lo han llevado a tener la confianza del ex líder supremo, Ali Jamenei ,también asesinado por Israel y EEUU, que han hecho del ataque a la cúpula militar iraní un objetivo prioritario.

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Su experiencia en tiempos de guerra lo convirtió en un estrecho colaborador dentro de los grupos paramilitares en Irán, como la Basij y Ansar-e Hezbollah, que se han utilizado para reprimir a la oposición y la disidencia.