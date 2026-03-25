La presión sobre la continuidad de Escribano al frente de la empresa podría continuar en un futuro.

Escribano, la empresa de defensa que nació en una mercería de Coslada y terminó comprando el 3% de Indra

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Ángel Escribano se mantiene en la presidencia de Indra tras la celebración de la reunión de su consejo de administración este miércoles por la tarde. Es la primera reunión después de que Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Escribano, renunciase a la operación de integración con Indra, se ha saldado sin cambios en la cúpula de la empresa española, a pesar de las presiones del Gobierno en las últimas semanas para resolver el conflicto de interés derivado de la potencial operación.

Según dichas fuentes, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de Indra con un 28% del capital, no habría promovido en la reunión del máximo órgano de gobierno ningún movimiento en relación con el directivo ante las repercusiones que las noticias de esta índole están teniendo los títulos de Indra en Bolsa, que acumulan un retroceso de casi el 26% desde que el pasado 4 de marzo alcanzase su máximo de 64,5 euros.

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Las referidas fuentes señalan que el Gobierno podría dejar "para más adelante" los posibles cambios en la cúpula de la multinacional, cuando la situación esté "algo más calmada", con el objetivo de evitar una caída aún mayor del precio de las acciones, que reaccionan con caídas cuando surgen rumores sobre una eventual salida de Ángel Escribano de la presidencia.

Aunque la cuestión de la presidencia de Escribano no figuraba en el orden del día, todo apuntaba a que en esta cita podía haberse abordado la cuestión, algo que finalmente no ha sucedido, lo que algunas fuentes interpretan como un apoyo tácito por una parte significativa del consejo de administración al actual presidente.

Así, con su continuidad como presidente, se entiende que Escribano sigue contando con el apoyo del bloque de consejeros independientes y de los fondos de inversión presentes en el capital de Indra, que ya habían respaldado su gestión frente a las supuestas presiones para destituirle por parte del Gobierno, a la postre, el adjudicador de los contratos a la compañía en materia de defensa.

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T Rowe, gestora americana, pasa a controlar el 5,009% de la compañía de defensa española

En concreto, las mismas fuentes han asegurado que la gestora estadounidense T. Rowe Price Associates, que ha alcanzado este miércoles su segundo mayor nivel histórico de participación en Indra, apoya la continuidad de Escribano al frente de la empresa de defensa y tecnología, por lo que, de entrar en el consejo, votaría a favor de Escribano como presidente.

En concreto, la norteamericana ha elevado su porcentaje total de derechos de voto hasta el 5,009%, según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consultado por Europa Press.

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Se trata del nivel más elevado que la firma registra en el capital de la compañía tecnológica y de defensa desde diciembre de 2017, cuando su participación llegó al 5,070%, máximo histórico que mantiene hasta la fecha.

Para cambiar al presidente de Indra hace falta una mayoría simple de los miembros del consejo de administración presentes en la reunión (más votos a favor que en contra), ya que la ley y los estatutos de la sociedad no exigen una mayoría reforzada específica para el cese del presidente del consejo.

No obstante, está por ver si esta solución de abortar una potencial fusión con la empresa de los Escribano satisface las expectativas del Gobierno, ya que podría dar al traste con el objetivo de convertir a Indra en el campeón español de la industria de defensa, por lo que la presión sobre la continuidad de Escribano al frente de la empresa podría continuar en un futuro.