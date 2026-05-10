El cinemómetro situado en el bypass a la altura de Paterna sancionó a 90.766 conductores y el radar localizado en la CV-905 en Torrevieja impuso 72.557 multas

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Los dos radares fijos de la DGT que más multas han puesto a conductores en 2025 están situados en carreteras de la Comunidad Valenciana.

Liderando este ranking está el ya conocido radar situado en el kilometro 326 de la A-7 a su paso por la Cañada, en Paterna (Valencia). Solo durante el año pasado, este radar situado en el bypass en dirección sur "cazó" una media de 250 conductores diarios, en total 90.766 sanciones por superar la velocidad máxima de 120 km/h de la vía.

En segundo lugar, encontramos otro radar fijo localizado en el kilómetro 7 de la CV-905 en Torrevieja (Alicante). En su primer año completo en funcionamiento 72.557 conductores han sido sancionados por superar los 50 km/h en el acceso a la N-332.

Otros 5 radares entre los 25 con más multas

Junto a estos dos radares, otros cinco situados también en carreteras valencianas están entre los 25 que más sanciones imponen de todo el país.

En undécimo lugar, con 30.742 sanciones, se encuentra otro cinemómetro situado en la A-77A, en Sant Vicent del Raspeig (Alicante), considerado un punto negro de las vías valencianas por la gran cantidad de accidentes y víctimas registradas.

Tres puestos más abajo, en la posición 14, está el radar situado en el kilómetro 3 de la CV-410 entre Aldaia y Alaquàs (Valencia) con 29.530 conductores sancionados. Mientras que en el decimoquinto lugar encontramos otro en la A-70 a su paso por Alicante con 29488 multas.

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Los otros dos cinemómetros con más actividad están en la A-3 en el acceso a Valencia desde Quart de Poblet, situado en el puesto 20 y justo detrás, en el número 21 otro detector se localiza en la entrada de Elche, en la CV-86.

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Casi un millón de sanciones

En 2025 se han puesto casi un millón de denuncias de tráfico en la Comunidad Valenciana. En la provincia de Valencia se interpusieron 468.121, 339.000 en Alicante y 132.452 en Castellón.

En total, los conductores valencianos han pagado en el último año más de 80 millones de euros en sanciones de los 600 millones recaudados en toda España.