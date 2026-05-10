Una serie de planetas se pueden ver sin telescopio en 2026: guía simple para principiantes

Marta Egea 10 MAY 2026 - 11:00h.

Conocer cuánto y dónde mirar es fundamental para reconocer los planetas y disfrutar del cielo nocturno como principiante

Ver una lluvia de estrellas no es tan complicado si se siguen unas pautas: algunos errores son cada vez más comunes

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Mirar al cielo y distinguir planetas sin telescopio puede parecer algo que está reservado a expertos, pero lo cierto es que 2026 es un año ideal para iniciarse en la observación astronómica. A lo largo de los meses, varios planetas serán visibles a simple vista. Para poder disfrutarlo no se necesita ningún equipo especializado, es suficiente con saber qué planetas se pueden ver, cuándo mirar y cómo identificarlos.

¿Qué planetas se pueden ver sin telescopio?

Desde la Tierra hay cinco planetas principales que se pueden ver a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Todos ellos han sido conocidos desde la Antigüedad precisamente porque pueden observarse sin ningún tipo de ayuda tecnológica.

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Cada uno de estos planetas tiene características propias que influyen en su visibilidad. Venus es el más brillante de todos, tanto que puede verse incluso poco después de la puesta de Sol o antes del amanecer, y a menudo se confunde con una estrella muy intensa. Júpiter, por su parte, también destaca por su gran luminosidad y suele ser fácil identificarlo en el cielo nocturno durante gran parte del año. Marte es reconocible por su tono rojizo, aunque su brillo varía mucho dependiendo de su distancia a la Tierra. Saturno es algo más discreto, ya que tiene un brillo más tenue y un color amarillento, pero se puede ver a simple vista en buenas condiciones. Finalmente, Mercurio es el más complicado de observar, debido que es el que más cerca se encuentra del Sol y solo puede verse durante breves períodos al amanecer o al atardecer.

Guía planeta a planeta para principiantes

Venus

Si hay un planeta que cualquiera puede localizar sin dificultad, ese es Venus. En 2026, volverá a ser el objeto más brillante del cielo después del Sol y la Luna, lo que lo convierte en una referencia ideal para iniciarse en la observación astronómica. Dependiendo del momento del año, aparecerá como justo después del atardecer o del amanecer. Su brillo intenso y su luz blanca, muy estable, hacen que destaque incluso en condiciones de contaminación lumínica. Además, Venus no parpadea como las estrellas y suele ser el primer punto visible al caer la noche. Siempre se encuentra relativamente cerca del horizonte, por lo que es conveniente buscarlo en zonas despejadas.

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Júpiter

Júpiter es otro de los grandes protagonistas del cielo en 2026 y, posiblemente, el segundo planeta más fácil de encontrar. Su gran tamaño y relativa cercanía hacen que brille con intensidad, apareciendo como un punto blanco muy luminoso que apenas titila. Durante los periodos en los que se encuentra en oposición, es decir, cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y el planeta, será visible durante toda la noche y alcanzará su máximo brillo, lo que hace mucho más sencilla su localización. A simple vista, no se aprecian sus bandas ni sus lunas, pero incluso con unos prismáticos básicos es posible distinguir pequeños puntos a su alrededor.

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Marte

Marte es, posiblemente, el planeta más variable de todos los visibles a simple vista. Su rasgo más característico es su color rojizo o anaranjado, que lo hace relativamente fácil de identificar cuando su brillo es alto. No obstante, su visibilidad depende mucho de su posición respecto a la Tierra. En los periodos en los que se acerca a nuestro planeta, puede llegar a ser uno de los objetos más llamativos del cielo. En otros momentos, se vuelve más tenue y discreto. Este año, Marte seguirá ofreciendo muchas oportunidades de observación, aunque será importante consultar su posición en el calendario astronómico para poder localizarlo con más facilidad. Es un planeta interesante para observar a lo largo del tiempo, ya que su brillo no es siempre constante.

Saturno

Saturno es visible a simple vista, pero requiere algo más de atención que otros planetas. Su brillo es más tenue que el de Júpiter y Venus, y su tono suele ser ligeramente amarillento o dorado. Este planeta no destaca de forma inmediata, pero una vez que se ha identificado, es fácil de reconocer por su luz estable y su posición en la eclíptica. En 2026, será observable en diferentes momentos del año, sobre todo cuando se encuentre en oposición, ya que estará más brillante y visible durante horas. A simple vista no se pueden apreciar sus famosos anillos, lo que a menudo decepciona a aquellos que lo buscan por primera vez.

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Mercurio

Mercurio es, sin duda, el planeta más complicado de observar a simple vista. Su proximidad al Sol hace que nunca se aleje demasiado de él en el cielo, por lo que solo es visible durante breves periodos justo antes del amanecer o después del atardecer. Además, siempre aparece muy bajo en el horizonte, lo que obliga a buscar lugares despejados y con buena visibilidad. En 2026, como en otros años, habrá ventanas concretas en las que Mercurio será observable durante unos minutos, sobre todo durante sus máximas elongaciones. No es un planeta fácil de encontrar, pero por eso resulta muy satisfactorio cuando se consigue identificar.