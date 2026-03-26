El Congreso convalida el decreto anticrisis que baja el IVA a luz, gas y carburantes

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el real decreto ley que movilizará más de 5.000 millones de euros

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El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el real decreto ley que movilizará más de 5.000 millones de euros para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio con medidas como la bajada del IVA para la electricidad, el gas y los carburantes.

El decreto, que se tramitará como proyecto de ley, ha sido convalidado con 175 votos a favor -PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts, BNG, CC, UPN y la diputada de Compromís Águeda Micó-, 33 votos en contra -Vox- y 141 abstenciones -PP y Podemos-.