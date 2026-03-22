"Lo que queremos es que esta bajada de impuestos se traslade a precio, no a márgenes", ha confirmado el ministro

Pescadores, agricultores o transportistas ven las medidas del Gobierno como un "alivio" para seguir trabajando

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El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha garantizado que el Gobierno vigilará "al detalle" que la rebaja fiscal aplicada a los carburantes de traduzca en una bajada efectiva en la que "no haya enriquecimientos injustos en una situación tan trágica" como la provocada por la reciente escalada de precios y tensiones internacionales.

"Lo que queremos es que esta bajada de impuestos se traslade a precio, no a márgenes, de una manera muy rápida. Está en el interés de las propias empresas energéticas. Garantizo a la ciudadanía que se está mirando al detalle para evitar que haya ningún tipo de enriquecimiento en una situación tan trágica como la que estamos viviendo", ha asegurado Carlos Cuerpo este domingo en una entrevista con 'El País', recogida por Europa Press.

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El ahorro puede llegar hasta los 25 o 30 céntimos por litro

El titular de Economía comparte que los cálculos, que dependerán del tipo de carburante, pueden llegar hasta los 25 o 30 céntimos por litro, lo que traducido a un depósito normal de un vehículo utilitario serían unos 20 o 30 euros de ahorro.

Asimismo, asegura que la volatibilidad y la incertidumbre son "enormes" en estos momentos y defiende que el Gobierno se está centrando en los precios "porque va a ser lo primero que se vea en el dato de la inflación de marzo o abril". "Afortunadamente, en España no estamos viendo una traslación de la subida del gas a los precios de la electricidad como en otros países en Europa. Y esto es consecuencia de que estamos más preparados", indica.

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Asimismo, el ministro comparte que España mantiene un contacto fluido con la Administración estadounidense pese a las amenazas del residente Donald Trump de cortar el comercio con el país, y ha subrayado que el Gobierno trabaja para ayudar a las empresas a ajustarse al nuevo marco de aranceles en Estados Unidos.

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"No hemos perdido en ningún momento la vía de contacto, que sigue siendo fluido. Estamos en ayudar a nuestras empresas a ajustarse a este nuevo marco de mayores aranceles en EEUU. Las empresas españolas señalan que el mercado americano es insustituible. Nuestro deber es seguir ayudándolas", ha señalado.

Cuerpo también ha defendido la propuesta española para avanzar en la emisión conjunta de deuda europea, al considerar que permitiría "ahorrar costes a los contribuyentes y a las empresas" y aumentar la eficiencia del mercado financiero comunitario.

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Según ha explicado, un marco más amplio y líquido de emisión habría supuesto un ahorro de unos 7.000 millones de euros en intereses en el programa europeo SAFE para inversiones en defensa. En materia energética, ha descartado un giro hacia la energía nuclear y ha reafirmado la apuesta de España por las renovables -sol, viento y agua-.

"Las energías renovables nos están dando el colchón para soportar mejor que el resto de países europeos el shock que estamos viendo en los combustibles fósiles, y además está suponiendo una ventaja en materia de competitividad", ha sentenciado.