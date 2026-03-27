El petróleo repunta con fuerza y supera los 110 dólares impulsado por la tensión en Oriente Próximo

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El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, supera este viernes la barrera de los 110 dólares por barril, alcanzando los 112,6 dólares y registrando un incremento del 4,6%, en medio de los anuncios contradictorios de Estados Unidos sobre conversaciones con Irán y pese a previsiones que apuntaban al fin del conflicto en “un par de semanas”.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 5%, hasta los 99,46 dólares por barril.

A comienzos de esta semana, el petróleo cayó en picado tras el anuncio de Donald Trump sobre el inicio de conversaciones “sólidas” con Irán para una posible resolución del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, este viernes el precio del Brent ha vuelto a subir hasta los 112 dólares, ya que los mercados han dejado de reaccionar a la baja ante estos anuncios mientras continúan los ataques cruzados entre Irán, sus milicias aliadas, Israel y Estados Unidos.

Así, el barril de Brent se acerca nuevamente al máximo reciente de 119 dólares por barril, una cifra muy superior a los 72 dólares previos al inicio de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, que ha acabado con varios altos cargos del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

En este contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado que la guerra podría terminar “en un par de semanas”, dejando a Irán “más débil que nunca”. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado que el país intensificará sus ataques, advirtiendo que las autoridades iraníes “pagarán un precio alto y creciente” por sus acciones.

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Asimismo, las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado ataques contra una planta de agua pesada en Arak y una fábrica de óxido de uranio en Yazd, sin que por ahora exista riesgo de contaminación para la población según las autoridades iraníes.

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Los precios del crudo, altamente volátiles, también están condicionados por la expectativa de que la guerra se prolongue más de lo previsto —ya cerca de un mes— y por los problemas en el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico por el que circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, además de importantes volúmenes de gas natural licuado y fertilizantes.