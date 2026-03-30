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Economía

El precio del petróleo ya afecta al euríbor y hace las hipotecas variables más caras

El precio del petróleo ya afecta al euríbor y hace las hipotecas variables más caras
El precio del petróleo ya encarece las hipotecas. Telecinco
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El precio del petróleo es uno de los afectados en la guerra de Irán. Lo que iba a ser una intervención de un par de días se está convirtiendo en una ofensiva sin final a la vista que está impactando en la economía mundial. Cada minuto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán repercute en la situación energética y hoy se ha vuelto a notar en el petróleo. El barril de brent alcanzaba los 115 dólares, su precio más alto desde julio de 2022.

La posible intervención terrestre por parte de Estados Unidos y la implicación en el conflicto de los hutíes de Yemen que pone en riesgo, también, la salida del crudo por el Mar Rojo encarecen nuestro día a día. Y afecta también a las hipótecas. El euríbor registra una pronunciada subida y, de media en el mes de marzo, alcanza el 2,5%. Esto hará que en el mes de abril, por primera vez en dos años, se van a encarecer las hipotecas variables. Por ejemplo, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años se encarezca más de 130 euros al año.

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