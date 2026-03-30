EEUU despliega más de 50.000 soldados en Oriente Medio con la vista puesta en la isla de Jarg, punto clave del crudo iraní

Un 'casco azul' de la ONU muere en un ataque contra la zona de paz en Líbano

Compartir







Un mes de guerra en Irán el conflicto no tiene visos de llegar a su fin, a pesar de las promesas de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha reiterado, este domingo, que el Gobierno está negociando con Irán "tanto directa como indirectamente"; además de asegurar que, como "muestra de respeto", Teherán dejará pasar a "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz, aunque la realidad sigue siendo otra bien distinta a la que repite el republicano desde hace semanas. El Ejército estadounidense ha movilizado a miles de soldados con la vista puesta en una invasión terrestre a Irán.

"Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente", ha repetido el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One, agregando que "hace dos días (las autoridades iraníes) acordaron enviar ocho barcos y luego añadieron otros dos", mientras que este domingo "en un gesto de cortesía" y "como muestra de respeto", un total de "20 grandes petroleros atravesarán el estrecho de Ormuz".

EEUU despliega más de 50.000 soldados en Oriente Medio con la vista puesta en la isla de Jarg

Convencido de que a Washington le está yendo "extremadamente bien" en la negociación con el país de los ayatolás, el mandatario norteamericano ha augurado que "probablemente" lleguen a un acuerdo con ellos, aunque ha reconocido que "con Irán nunca se sabe" porque en un momento están "negociando con ellos" y "luego siempre" tienen que "atacarlos".

"Creo que llegaremos a un acuerdo con ellos. Estoy bastante seguro, pero es posible que no lo hagamos", ha explicado Trump siguiendo el guion de hacer afirmaciones de las que a continuación se desdice . El presidente estadounidense ha presumido de estar impulsando "un cambio de régimen" en Teherán, tras el asesinato, de los principales líderes iraníes, entre elllos el ayatolá Alí Jamenei, y del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en el de Alí Lariyani.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al margen de las palabras y promesas de Trump, el Ejército de EEUU ha desplegado a miles de soldados con la isla iraní de Jarg en la diana, según el diario The Washington Post. El Pentágono estaría preparando ofensivas estratégicas y no una invasión a gran escala a la isla, clave en la exportación de crudo iraní. Desde Teherán ya ha prometido a Washington que sus soldados serán pasto para los tiburones del Golfo Pérsico.

Trump defiende su guerra contra Irán para evitar que "tenga armas nucleares"

Trump ha defendido que "el régimen que era realmente malvado fue el primero en desaparecer", mientras que "el segundo fue nombrado y ya no está" en la medida en que "están todos muertos, salvo uno que quizás siga con vida", ha aseverado sin dar aludir a ninguna figura en concreto. Con todo, Trump ha considerado que ahora existe un "tercer grupo de personas" que parecen ser "mucho más razonables".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sobre la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno, el jefe del Ejecutivo estadounidense ha expresado tener "muchas alternativas", a la par que ha considerado que su país "va por delante de lo previsto con Irán" y "con semanas de adelanto", habiendo "destruido toda su Fuerza Aérea" y "la mayoría de sus misiles".

El jefe de la Casa Blanca ha aludido al plan de paz de 15 puntos enviada a Irán para poner fin al conflicto bélico iniciado por EEUU e Israel para apuntar que desde Teherán le han "concedido la mayoría de los puntos" y añadir que es posible que desde Washington pidan "un par de cosas más".

Trump se ha mostrado "totalmente convencido" de no querer que Irán "tenga armas nucleares" porque, ha espetado, de hacerlo, "la usaría de inmediato".