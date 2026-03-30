La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) ha impuesto una multa a la filial de Apple

Se considera a Apple responsable de realizar pagos a la plataforma rusa de streaming Okko.

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La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) ha impuesto una multa a la filial de Apple en Europa de 390.000 libras esterlinas (unos 450.000 euros) por realizar pagos a la plataforma rusa de streaming Okko que pertenecía a una compañía sujeta a sanciones por el Ejecutivo británico.

La filial europea de Apple, Apple Distribution International (ADI), pagó más de 635.000 libras (unos 730.000 euros) a Okko, perteneciente en el momento de las transacciones --junio y julio de 2022-- a JSC New Opportunities que contaba con la propiedad exclusiva de la plataforma.

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"ADI confió en sus filiales para la implementación funcional de los procesos de pago pertinentes, así como de las medidas de control de sanciones y de diligencia debida que se analizan en este caso", reza el documento emitido por la OFSI.

Por lo tanto, ha considerado responsable a la empresa de los ingresos generados por los desarrolladores de software que contienen sus aplicaciones en la plataforma en línea 'App Store'.

"Cumplimos con las leyes de los países donde operamos y nos tomamos muy en serio el cumplimiento de las sanciones. Tras detectar dos pagos a un desarrollador que, días antes, se había vinculado con una entidad sancionada, informamos de inmediato y de forma proactiva al Gobierno de Reino Unido", ha declarado un portavoz de Apple, según ha recogido el diario británico 'The Guardian'.