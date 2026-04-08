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Economía

La Agencia Tributaria recibe 1.288.000 declaraciones de la renta el primer día de campaña

Declaración de la Renta
Este miércoles ha arrancado la campaña de la Renta 2025. Europa Press
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La Agencia Tributaria había recibido 1.288.000 declaraciones de la renta de 2025 hasta las 19:00 horas de este miércoles, el primer día de campaña, un 9,8 % más que a esa misma hora del pasado año, según han indicado fuentes de la Agencia.

Estas mismas fuentes ha precisado que, de las declaraciones presentadas, 239.000 se habían enviado a través de la aplicación móvil de la Agencia, un 25 % más, y 279.000, a través del servicio de Renta Directa para declaraciones que no necesitan modificar el borrador, un 191 % más.

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El abono de las primeras devoluciones está previsto para este viernes. La campaña de la renta de 2025 ha arrancado este miércoles con la presentación de declaraciones por internet -podrán presentarse por teléfono a partir del 6 de mayo y de manera presencial, a partir del 1 de junio- y finalizará el 30 de junio. En estos meses, la Agencia espera recibir 25,25 millones de declaraciones, la mayoría a devolver -15,7 millones, por un importe total de 13.271 millones-

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