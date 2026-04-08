Esta actividad generó el año pasado para los ciberdelincuentes un total de másde 380 mil millones de euros

Arranca la campaña de la Renta 2025-2026: fechas clave para presentarla y deducciones en la declaración

Compartir







Ya ha empezado la campaña de la Renta 2025 y esto conlleva el nacimiento de nuevas estafas, durante estos meses pueden llegar enlaces o mensajes sms, con un enlace con el que intentan duplicar la web oficial, pero no lo es, y puede suponer un problema muy grave de fraude.

Este tipo de estafas tienen algo en común, y es que te piden que urgentemente tengas que pagar o rellenar datos para recibir pagos, que no corresponden a lo real, nunca tenemos que pinchar ningún tipo de enlace que no nos llegue de forma oficial.

Todo empieza con un click

Antonio Flores, inspector jefe del grupo de fraudes, ratifica que es bastante común este tipo de estafas online y son muy peligrosas, "lo creemos convincente, hacemos click y al introducir nuestros datos se puede producir la estafa".

Desde la unidad de ciberestafas de la Policia Nacional contaron con 450 mil intentos de fraude el año pasado, por lo tanto hay que tener especial cuidado porque este año lo volveran a intentar y es importante que no caigamos en este tipo de estafas por internet.

"Los ciberdelincuentes también tienen este evento marcado en el calendario", nos apunta el inspector de policia sobre el cuidado que se debe de tener sobre este tema. Ya no solo con la Declaración de la Renta, si no con un pretexto de multa también son las estafas más comúnes para estos delincuentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Detrás de estos mensajes suele haber bandas internacionales que fucionan de manera masiva desde el extranjero, desde las que trabajan para robar los datos y el dinero. También se han detectado menores de edad, "son super habilidosos con los ordenadores", de esa forma también se detectaron servidores con cursos gratuitos para formarles.