La comunidad autónoma en la que se redactan más testamentos

Redacción Uppers 09 ABR 2026 - 20:20h.

Cataluña encabeza la lista de la comunidad con más testamentos realizados: Galicia, teniendo en cuenta la población

Por qué deberías hacer testamento aunque no tengas un gran patrimonio, según la OCU

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En España, hacer un testamento es algo que se ha normalizado dentro de la planificación familiar. De hecho, en 2024 se autorizaron hasta 741.831 testamentos, según confirma el Consejo General del Notariado. Pero de todas las comunidades autónomas del país hay una en la que las personas han hecho más testamentos.

Esa comunidad es Cataluña, situándose en cabeza con más de 140.000 testamentos, concretando una parte significativa del total. Aunque no es un fenómeno puntual, sí que forma parte del reflejo de una realidad mucho más profunda, en la que influyen la tradición jurídica y más capacidad de decisión sobre la herencia. Aunque esta cifra no es un dato exacto y depende de cómo se interprete el mapa.

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En cifras totales, Catalunya se mantiene en primer lugar, seguido de Andalucía, Madrid y Valencia. Sin embargo, si se mira por población cambia mucho la lista y Galicia encabeza con 195 testamentos por cada 10.000 habitantes, que es un contraste clave para interpretar los datos.

Por qué es importante hacer el testamento

Hablar de hacer testamento suele verse como un trámite exclusivo para grandes fortunas, mansiones o complejas herencias familiares. Pero mucha gente ignora que hacer testamento es una herramienta útil para prácticamente cualquier persona, incluso si su patrimonio es modesto. Lejos de ser un trámite reservado para millonarios o personas de avanzada edad, el testamento puede simplificar procesos legales, evitar conflictos y asegurar que la voluntad personal se cumpla.

"La gente cree erróneamente que si no tiene casas o terrenos no debe hacer testamento, pero lo ideal sería que todos lo hicieran", explica la abogada Laura Lobo en el pódcast del Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF). "Yo entiendo que a lo mejor por pereza, desconocimiento, simplemente porque también tiene un coste o incluso porque está relacionado con la muerte mucha gente no tiene testamento", añade la jurista sobre el error que más cometen muchas familias. En ese sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) describe varios motivos para redactar un testamento.