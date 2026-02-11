Bielorrusa, odontóloga, discreta, Karyna Shuliak fue la última pareja conocida de Jeffrey Epstein.

El vídeo que pone en duda el suicidio de Epstein

Compartir







Bielorrusa, odontóloga, discreta, Karyna Shuliak fue la última pareja conocida de Jeffrey Epstein y la mujer a la que el financiero caído en desgracia quiso convertir en su esposa en sus últimos días. De hecho, fue la última persona con la que habló por teléfono Epstein antes de morir. Su testamento, en formato de fideicomiso, según la legislación norteamericana, fue firmado solo dos días antes de su suicidio el 10 de agosto de 2019. Algo que también ha sembrado dudas en una muerte a la que rodea un halo de conspiración.

Epstein firmó su testamento el 8 de agosto de 2019, apenas 48 horas antes de ser hallado muerto en una celda federal de Nueva York. El documento, inscrito en las Islas Vírgenes de EE. UU., trasladaba la totalidad de sus bienes a un fideicomiso privado, una figura habitual en el sistema legal anglosajón para ocultar la identidad de los beneficiarios y dificultar el acceso público a los detalles patrimoniales. Este documento conocido como “Trust 1953”, permitió que buena parte de los nombres aparecieran tachados en los documentos divulgados posteriormente por el Departamento de Justicia, lo que ha alimentado el debate sobre la opacidad del patrimonio del financiero.

PUEDE INTERESARTE Sale a la luz el testamento de Jeffrey Epstein que repartió su fortuna con su novia Karyna Shuliak y otras 40 personas

¿Quién era Shuliak?

Shuliak llegó a Estados Unidos en 2009 con el objetivo de completar su formación universitaria, algo a lo que le ayudó Epstein. Nacida en marzo de 1989 en Bielorrusia, Karyna Shuliak llegó a EEUU siendo muy joven, con apenas 20 años. Según consta en la documentación judicial, Epstein pagó sus estudios de odontología, primero tras su paso por la Universidad Estatal de Medicina de Minsk y más tarde en la Universidad de Columbia, donde se graduó en 2015.

Shuyliak, según la documentación de la que se tiene constancia fue una estudiante aplicada, políglota -habla inglés y ruso con fluidez, y un poco de francés- y con intereses que iban más allá de la medicina dental: arquitectura, diseño de interiores, arte floral y protocolo internacional. Al lado de Epstein, Shuliak gestionó propiedades, decoró residencias y organizó espacios, convirtiéndose en una figura clave en la organización de la vida doméstica y logística del magnate.

PUEDE INTERESARTE Congresistas de EEUU denuncian que se han censurado los nombres de seis “poderosos” en los papeles de Epstein

Karyna acompañaba a Epstein a todos lados. De hecho era conocida como 'la inspectora'. También solía acompañarlo en su jet privado, por lo que en julio de 2019 fue testigo del arresto del empresario, en un aeropuerto de Nueva Jersey.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La gran heredera del multimillonario

Ella es la heredera del multimillonario. Documentos del Departamento de Justicia difundidos en 2026 indican que Epstein planeaba dejarle alrededor de 100 millones de dólares, incluyendo efectivo, una renta vitalicia y diversas propiedades de lujo.

Entre esos activos figuraban residencias en Manhattan y Palm Beach, propiedades en París, un rancho en Nuevo México, islas privadas y un anillo de diamantes cercano a los 33 quilates que habría sido entregado como intención de matrimonio. Pero, según Forbes, seis años después de su muerte, no queda ninguna propiedad a nombre de Epstein. O han sido vendidas o demolidas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De todos modos, es poco probable que reciba la totalidad de esa herencia. Gran parte del patrimonio de Epstein está destinado a indemnizar a víctimas y cubrir deudas legales, por lo que cualquier distribución a beneficiarios depende primero de la resolución de esas reclamaciones judiciales.

Los otros dos beneficiarios principales que figuran en el fideicomiso son Darren Indyke, abogado personal de Epstein, y Richard Kahn, su contable. Según ese documento, a Indyke le habría dejado 50 millones de dólares y a Kahn, 25 millones.

Perplejidad causa, eso sí, que una de las grandes amigas y cómplices del magnate, Ghislaine Maxwell, quien fue condenada en 2021 a 20 años de cárcel por cargos federales de conspiración con Epstein para abusar sexualmente de adolescentes no le deje tanto. Tanto para ella como para su hermano, Mark Epstein, el documento establece las cantidades de 10 millones de dólares, respectivamente. Epstein también dispuso para Martin Nowak, profesor de matemáticas de la Universidad de Harvard y gran amigo, otros 5 millones de dólares.

Karyna Shuliak, en medio de la polémica que ha pulverizado las reputaciones de todos los que han estado al lado de Epstein, ha optado por mantener un perfil extremadamente discreto. No ha concedido entrevistas ni ha realizado declaraciones públicas extensas sobre su relación con Epstein o sobre el contenido del testamento.