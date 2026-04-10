Aunque la tregua entre EEUU e Irán ha bajado el precio del barril, el coste en surtidor sigue siendo elevado

¿Cuándo bajará el precio de la gasolina y el diésel en España tras la caída del petróleo y el alto al fuego en Irán? Un experto lo explica

Compartir







El precio del petróleo ha caído este viernes en los mercados un 1,2% y cotiza a 95 dólares el barril. Es un 46% más que antes de la guerra. Los precios de los carburantes siguen al alza y repostar sigue costando más caro a pesar de la rebaja del IVA. Y los precios varían según el tipo de combustible, el más castigado, el diésel. Con el alivio del IVA bajó a 1,80 euros el litro, pero ahora ha vuelto a subir hasta 1,90 euros.

"Tradicionalmente, el diésel se ha refinado en lo que sería en el norte del estrecho de Ormuz y ese diésel sigue sin llegar. El coste de transportarlo, porque los barcos tardan más en viajar, lo pagan los consumidores, a pesar de que el petróleo ha bajado en dos semanas", explica a Informativos Telecinco José Ignacio Castillo, doctor en Ciencias Económicas.

Sobrecostes que merman cada vez más el bolsillo. Solo la tregua ha frenado levemente el ascenso, aunque habrá que ir acostumbrándose a precios así. "Esta guerra económica solo va a llegar a la paz si el tráfico en el estrecho de Ormuz se recupera", insiste el experto. Un final de la guerra muy esperado, también entre surtidores.