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Economía

Por qué el precio de los carburantes se mantiene alto: "El diésel sigue sin llegar y el coste de transportarlo lo paga el consumidor"

Un experto explica por qué la gasolina sigue elevada: "Hay diésel que sigue sin llevar y el coste de transportarlo lo paga el consumidor"
Un experto explica por qué la gasolina sigue cara. Informativos Telecinco
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El precio del petróleo ha caído este viernes en los mercados un 1,2% y cotiza a 95 dólares el barril. Es un 46% más que antes de la guerra. Los precios de los carburantes siguen al alza y repostar sigue costando más caro a pesar de la rebaja del IVA. Y los precios varían según el tipo de combustible, el más castigado, el diésel. Con el alivio del IVA bajó a 1,80 euros el litro, pero ahora ha vuelto a subir hasta 1,90 euros.

"Tradicionalmente, el diésel se ha refinado en lo que sería en el norte del estrecho de Ormuz y ese diésel sigue sin llegar. El coste de transportarlo, porque los barcos tardan más en viajar, lo pagan los consumidores, a pesar de que el petróleo ha bajado en dos semanas", explica a Informativos Telecinco José Ignacio Castillo, doctor en Ciencias Económicas.

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Sobrecostes que merman cada vez más el bolsillo. Solo la tregua ha frenado levemente el ascenso, aunque habrá que ir acostumbrándose a precios así. "Esta guerra económica solo va a llegar a la paz si el tráfico en el estrecho de Ormuz se recupera", insiste el experto. Un final de la guerra muy esperado, también entre surtidores.

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