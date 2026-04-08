Pelayo Ortiz 08 ABR 2026 - 15:59h.

En el caso de los fertilizantes, la guerra de Irán ya ha encarecido los cultivos de trigo, girasoles o algodón

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Si los petroleros empiezan a circular, con normalidad, por el Estrecho de Ormuz, el precio del petróleo comenzará a bajar. Si nos atenemos a su evolución durante toda la guerra de Irán, las palabras y anuncios de Trump son fundamentales. Pero una cosa es la euforia en las bolsas y la bajada del petróleo y del gas y otra muy distinta es que esto se vaya a notar de forma inmediata en las gasolineras. Los consumidores esperan que baje y el Gobierno estará alerta para evitar abusos, pero todos son conscientes de que "los precios suben muy rápido y baja muy lento", informan Almudena Calvo y Ángeles Jiménez.

Pero no todos los sectores son tan optimistas. Básicamente porque el impacto de la guerra hasta ahora puede tener un impacto más duradero en algunos sectores. Es el caso de los fertilizantes cuyo precio se ha incrementado en este tiempo hasta un 40%. En este caso estamos ante un mercado cuyo impacto directo de las decisiones inmediatas en la guerra no impactan de forma tan directa.

"Para producir fertilizante necesitas gas, necesitas nitrógeno y ese producto puede haber sido comprado a un precio elevado y ese impacto se traslada al precio del fertilizante durante semanas o meses", advierte Manuel Hidalgo, doctor en Ciencias Económicas.

Y el precio no es el único problema. Como señala a Informativos Telecinco, María Morales, presidenta de Asaja Sevilla, "es que no hay suministro, es que he llamado a mucha gente pra que me dé precio, solo precio y me dicen que no pueden darme ni precio porque no hay suministro".

Y esto tardará más solucionarse lo que puede afectar a cultivos como el trigo, girasoles o algodón que necesitan su abono de primavera