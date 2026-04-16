Iñigo Yarza 16 ABR 2026 - 15:34h.

A partir del mes de octubre las operadoras están obligadas a bloquear las llamadas comerciales que no comiencen por 400

Adiós al spam telefónico: ya existe una opción en los móviles para dejar de recibir llamadas de números desconocidos

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Nuevo paso del Gobierno en su lucha contra el 'spam' comercial. Este jueves, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado una resolución que establece que, desde el próximo mes de octubre, todas las llamadas comerciales deberán realizarse desde una numeración de nueve dígitos que comience por el código '400', lo que permitirá a los usuarios identificar esas llamadas con facilidad.

De esta forma, las operadoras telefónicas obligarán, a partir de octubre, a todas las empresas a efectuar las llamadas comerciales siempre con un número '400', según ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Facilidad para rechazar llamadas comerciales con el prefijo 400

"Mediante la presente resolución se atribuye un código específico de numeración del Plan Nacional de Numeración Telefónica destinado a la realización de llamadas comerciales, en particular el segmento 400 (números de nueve dígitos identificados por los dígitos NXY=400), con el fin de reforzar la claridad en el uso de los recursos públicos de numeración, facilitar la identificación de este tipo de comunicaciones y promover un uso más eficiente de dichos recursos", según se desprende de la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esa nueva numeración estará operativa en seis meses y, desde ese momento, en octubre, los operadores bloquearán las llamadas que no se realicen desde la numeración asignada.

Así se da cumplimiento a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), aprobada en diciembre pasado, que incluía la obligación de que las llamadas comerciales tuvieran un código numérico específico.

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Los números que comienzan con el código '400' serán unidireccionales; es decir, los usuarios únicamente podrán recibir llamadas. De esta manera, se garantiza aún más la protección de la clientela, pues se evitan posibles prácticas fraudulentas que puedan producirse al devolver una llamada a un número desconocido.

"Eso no es lo mismo que el número que pueda tener la atención al usuario. Si usted ya es cliente de una compañía, puede que tenga alguna gestión que hacer con esa empresa y, para eso, estarán los números '800' y '900', que son de atención al usuario", ha explicado.

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En concreto, en otra resolución publicada este jueves, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha establecido que las llamadas de atención al cliente sólo se realicen desde los números cortos específicamente atribuidos para ello, los rangos gratuitos '800' y '900' o los números geográficos.

La orden ministerial contra las estafas de suplantación de identidad mediante llamadas telefónicas o envío de SMS, que entró en vigor en marzo del año pasado, ya atribuyó los rangos '800' y '900' para esas llamadas, y también prohibió utilizar numeración móvil. Ahora, mediante esta resolución, se concretan de manera expresa los rangos de numeración permitidos.

Los números '800' y '900' sí permiten la llamada de vuelta porque, tal y como ha señalado López, "son para un cliente de la compañía que tenga que llamar por cualquier cuestión como usuario".

17 millones de SMS bloqueados

López ha recordado que el Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre una ley de protección al consumidor, así como un plan de lucha contra las estafas telefónicas y de refuerzo de la identificación, refiriéndose al derecho de la sociedad a distinguir cuándo una llamada es comercial y cuándo no.

"Saben que muchas veces hemos sufrido todos llamadas desde un número móvil que hemos cogido pensando que era un familiar, un amigo o alguien conocido, y luego resultaba ser una llamada comercial. Pues bien, con las medidas que hemos puesto hasta ahora hemos conseguido bloquear ya 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS", ha anunciado el ministro.

En este contexto, ha agradecido la colaboración, el esfuerzo y el trabajo de las empresas telefónicas que han aplicado las medidas tomadas por el Gobierno "hace meses".

La resolución publicada hoy también recuerda que los operadores de telecomunicaciones pueden ofrecer a sus clientes la posibilidad de desconexión del servicio de llamadas comerciales prestado a través del rango '400'.

En caso de recibir llamadas comerciales desde numeración que no está atribuida para ese servicio, los usuarios pueden denunciarlo ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) y/o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Registro de la CNMC

Por otro lado, el ministro también ha avanzado que la CNMC contará, a partir del 7 junio, con una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que utilizan las empresas y las administraciones públicas como identificadores en los SMS y que gestionará el organismo presidido por Cani Fernández.

A partir del 7 de junio, los operadores de telefonía bloquearán los mensajes que provengan de alias no registrados. "A partir de junio, se acabaron los SMS suplantando la personalidad de empresas, de compañías, de bancos, de energéticas o de entidades del Gobierno, que eran falsos", ha sentenciado el ministro sobre esta medida, que es la última del 'Plan antiestafas telefónicas y por SMS' del Ejecutivo.