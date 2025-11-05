Alberto Rosa 05 NOV 2025 - 18:20h.

Los últimos sistemas operativos tratan de ser más eficientes contra las llamadas spam

Así puedes bloquear las llamadas spam en tu móvil sea Android o iOS

La del spam telefónico es una de las luchas constantes para los consumidores y usuarios. Y es que recibir a diario llamadas comerciales de todo tipo se ha convertido en uno de los grandes problemas de la vida digital, siendo muy molesto e incluso capaz de acabar con la paciencia de muchos.

Y, aunque la ley que prohíbe el ‘spam telefónico’ ha conseguido reducir el número de estas comunicaciones, son muchos los usuarios que denuncian esta molesta práctica que, en muchos casos, también es utilizada por ciberdelincuentes. Es por ello que, para acabar definitivamente con estas llamadas, la Policía ha compartido en su perfil de TikTok un truco que silencia o bloquea las comunicaciones en dispositivos iPhone.

“Si activas esta opción en tu iPhone, no volverás a escuchar ni una sola llamada de números desconocidos ni ocultos”, comienza diciendo el agente en el vídeo. Una de las opciones consiste en solicitar el motivo de la llamada.

“Si activas esta opción, cada vez que te llame un número oculto o que no tengas guardado en tu agenda, tu móvil no te sonará y la persona que te llame escuchará una grabación”, señala el policía. En concreto, el móvil preguntará a la persona que llama su nombre y el motivo por el que llama. Tras esto, el contestador “comprobará” si la persona está disponible. Y, ¿cómo?

La persona que recibe la llamada podrá leer la transcripción del mensaje que deje la persona y entonces podrá decidir si contestarla o no. La segunda opción, como explica el agente es aún más sencilla.

Consiste en silenciar directamente el móvil. “Si la activas, tu móvil nunca volverá a sonar cuando te llamen números ocultos o desconocidos. Nunca más volverá a sonar. Eso sí, no podrás contestar estas llamadas, ya que irán directas al buzón de voz”.

Cómo acabar con las llamadas de desconocidos en iPhone

La configuración de estas funcionalidades en iPhone se encuentra en Ajustes > Teléfono > Filtrar llamadas. Los tres modos que aparecen son:

Solicitar motivo de la llamada (activado por defecto): cualquier número desconocido debe indicar por qué está llamando.

Silenciar llamadas: el teléfono no suena, pero queda constancia de la llamada en el historial.

Nunca: el iPhone funciona como hasta ahora, permitiendo que todas las llamadas entren sin filtros.

Además, la función no se limita solo a pedir el motivo de la llamada. Apple ha integrado un sistema de filtrado inteligente que es capaz de analizar llamadas de números desconocidos basándose en el historial del usuario, patrones de llamadas y bases de datos de spam. Si un número ha sido reportado como fraudulento, la llamada puede bloquearse automáticamente.

Obligar a empresas a identificar las llamadas

Con estas funcionalidades, Apple pretende combatir uno de los grandes problemas de la vida digital como es la saturación de llamadas no deseadas. El filtro inteligente capaz de bloquear llamadas o la obligación de que los desconocidos justifiquen el motivo de la comunicación coloca a iPhone como referente en la protección de la privacidad de los usuarios.

A estas funcionalidades se suman otras iniciativas como la obligación de las empresas a identificar sus llamadas con un código numérico específico y no poder utilizar un número móvil común como se hace hasta ahora. Tal y como anunció el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, las compañías telefónicas deberán bloquear las llamadas comerciales no consentidas.

Con esta enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para que las empresas estén obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico y para que las compañías telefónicas bloqueen todas las llamadas de empresas que no usen ese código.

Consumo también anunció introducir, además, otra enmienda para declarar nulos todos los contratos que se suscriban a través de llamadas telefónicas no consentidas y para obligar a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento del usuario para recibir llamadas.