Patricia Martínez 01 JUN 2026 - 14:30h.

El equipo se hizo con la medalla de oro en la categoría “Show Small Groups”, con un show inspirado en "Penélope"

El Club de Salvaterra se trae también el bronce del equipo Junior

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Salvaterra de MiñoLos integrantes del club de patinaje artístico Condado, ubicado en Salvaterra de Miño, en Pontevedra, aún están asumiendo su última victoria mientras regresan a casa desde Italia, esta vez con una copa en sus manos. “Todavía estamos emocionados por todo lo vivido estos días en Italia”, cuenta emocionado su entrenador Edu Caride desde Italia, y a punto de regresar a Galicia.

El equipo gallego se proclamó este pasado fin de semana campeón de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico, celebrada en la ciudad italiana de Cesena. Las pontevedresas se traen el oro logrado con una coreografía bautizada como “Penélope”, e inspirada en la historia de Ulises, con la que consiguieron emocionar al jurado internacional y se impusieron a algunos de los mejores equipos internacionales de su modalidad.

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El conjunto pontevedrés logró la medalla de oro en la categoría “Show Small Groups”, la de grupos pequeños, gracias a una coreografía inspirada en la figura mitológica de la esposa de Ulises y en su eterna espera frente al mar. Una actuación que conquistó al jurado por su calidad técnica, interpretación y fuerza escénica, alcanzando una puntuación de 35,71 puntos que le permitió subir a lo más alto del podio.

Sobre la pista italiana, las doce patinadoras del CPA Condado dieron vida a una historia marcada por la paciencia, la esperanza y la resistencia. “Conseguir el oro en la Copa del Mundo con Penélope fue algo increíble”, explica Edu Caride, “porque es una coreografía muy especial para nosotros, muy emocional y con muchísimo trabajo detrás”. El entrenador explica que con ella querían “transmitir la espera, la fuerza y la sensibilidad de Penélope, y sentir que conseguimos emocionar al público y al jurado fue algo muy bonito”. La propuesta artística trasladó al público al universo de Penélope a través de una puesta en escena cargada de emoción y simbolismo.

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Bronce para el grupo Junior del CPA Condado

Pero este no fue el único premio que los patinadores del CPA Condado se traen a Galicia. "Al día siguiente tuvimos el bronce del grupo Junior que nos hace una ilusión enorme. Es un grupo muy joven y renovado, y sinceramente no esperábamos un resultado tan grande en una competición de este nivel, porque son patinadores de 12 a 17 años”, apunta Caride sobre el tercer puesto conseguido por los Junior del Condado.

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La coreografía bautizada como “Reina Eterna” cuenta la historia de Nefertiti, de cómo su pueblo construye su legado y la inmortaliza incluso después de la caída del imperio. “Es una coreografía muy intensa y simbólica, y ver cómo las 15 patinadoras la defendieron en pista fue emocionante”, resume Caride, ya de vuelta a casa, con todo el equipo que sigue emocionado por los éxitos de estos días.

“Estamos muy orgullosos del trabajo de todos las deportistas porque detrás de estos resultados hay meses de preparación, muchísimas horas de entrenamiento y muchísimo compromiso”, añade Caride, que junto con David Figueroa ha preparado a este equipo.

Estos nuevos títulos internacionales consolidan al club gallego entre las grandes referencias mundiales del patinaje artístico. No es la primera vez que el CPA Condado alcanza la cima. En 2023 ya había conquistado la Copa del Mundo celebrada en San Juan, un precedente que ahora refrenda con un nuevo oro internacional y un bronce.

El triunfo de Cesena supone además un nuevo reconocimiento para una cantera que continúa acumulando éxitos internacionales y proyectando el nombre de Galicia en las competiciones más importantes del mundo.

Más premios para patinadores gallegos

Además del club del Condado, otros deportistas gallegos siguen sumando medallas en la competición italiana. Así, el pasado sábado abrieron la jornada los cuartetos en categoría júnior, donde el CPA Gondomar y el Club Patinaxe Artística Arealonga de Chapela formaban parte de la representación española, que se completó con el club catalán Aurum y el Syla de Madrid. Las patinadoras de Gondomar terminaron en segunda posición en su categoría, con la con la coreografía “Heiwas, Wings of Peace”, mientras que las de Chapela lograron el bronce, un tercer puesto con su show “Take the stage”.

El sábado día 6 se retoman las pruebas, y será el momento de las categorías individuales. Será el turno para Joel Riveiro, del CPA Gondomar, esperando que la suma de sus dos pruebas sea suficiente para estar en el podio en la categoría de danza.