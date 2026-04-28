Es la generación que más poder han tenido en las decisiones económicas de compra en la familia

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La Generazión Zalpha, aquellos nacidos a partir del 2010, tienen mucho peso a la hora de decidir qué productos o marcas comprar. Y lo hacen tanto en el presupuesto familiar -en un 30%- como en su paga. Aunque parezca increíble, los adolescentes manejan 1.700 millones de euros al año.

Es la generación que no recuerda un mundo sin internet y sin pantallas táctiles. Están hiperconectados y pasan horas consumiendo las redes sociales. Ahora, también son los que más poder han tenido en las decisiones económicas de compra en la familia.

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Abel y su hijo Pau son un ejemplo de ello. "Ellos son los que marcan el rumbo en general para todo como la economía y los caprichos. Antes creo que es lo que había y ahora es lo que ellos quieren", explica Abel.

Esta generación decide un 30% del gasto familiar

TMKF es la primera agencia de Marketing y Comunicación en España dedicada a la familia, los niños y los adolescentes. Esta empresa calcula que esta generación decide un 30% del gasto familiar. "El dinero decidido por ellos son entre 3.500 y 5.000 millones de euros", asegura Miguel González-Duran, director de la agencia.

Zalpha es una generación con menos hermanos pero con aficiones más caras. Pau, por ejemplo, es portero. "Nos suponen unos buenos guantes que tampoco valen cualquier guante. La diferencia de antes sería, seguramente, quiere guantes. Pues esto es lo que hay. Pues ahora es a lo que ellos quieran", asegura su padre Abel.

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Estos jóvenes tienen menos tolerancia a la publicidad tradicional y confían más en las recomendaciones de los influencers. Pero también tienen una mayor conciencia social y ambiental, lo que hace que tengan una visión del mundo más inclusiva. Si las marcas consiguen la confianza de esta generación es más probable que se ganen las de sus familiares.