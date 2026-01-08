El 31,5% de los jóvenes entre 18 y 24 años piensa que no es necesario mantener relaciones sexuales para llevar una vida satisfactoria

Es importante aprender a tener relaciones sexuales en lugares adecuados y no bajo el consumo de pornografía

Un estudio revela que la vida sexual para las personas de la Generación Z, es mucho más escasa y carece de menos importancia con respecto a generaciones anteriores, a pesar de que el número de parejas sea mayor. (Informa: Carla Infiesta)

El acceso a la pornografía, cada vez a una edad más temprana, tiene mucho que ver, ya que el concepto de relaciones sexuales se aprende desde un lugar ficticio y alejado de la realidad.

Más libertad, pero menos sexo

A día de hoy, el 31,5% de los jóvenes entre 18 y 24 años piensa que no es necesario mantener relaciones sexuales para llevar una vida satisfactoria, algo que contrasta con el pensamiento de personas más mayores que afirman que el sexo "es algo muy importante".

Aunque ya no se considere un tema tabú, el sexo siempre es algo de lo que se evita hablar, a pesar de la libertad que existe hoy en día y las distintas maneras de percibir las relaciones sexuales desde una visión menos cohibida que en años anteriores.

"Son todas relaciones fluidas, son todas relaciones rápidas, son todas relaciones de consumo", declara la psicóloga María Martín Gregorio.

Pornografía al alcance de los más pequeños

Cada vez son más pequeños los que acceden a ciertos tipos de contenido, lo que implica que las redes sociales y la pornografía estén al alcance de cualquiera. María Martín Gregorio apunta que "no se nos debe olvidar que son dos personas que están protagonizando un papel, no es algo real", siendo esta una tendencia que afecta directamente al modo de percibir el sexo.

Además, la psicóloga también añade que "si lo exploro y lo aprendo en sitios que son inadecuados, cuando yo eso lo traslado a la vida real, el aprendizaje y lo que me sucede en la vida real no va a estar como ajustado. Con expectativas irreales y ansiedad a la hora de relacionarse. Para vincularnos necesitamos sentir seguridad, necesitamos sentirnos cómodos, necesitamos sentirnos en confianza".

El estrés y los problemas económicos, también afectan a esta generación que dice sentirse a veces con "dificultad para tener relaciones sexuales en el día a día" por situaciones que pueden "afectar al líbido" debido al contexto en el que se viva y la manera en la que este afecte a la pareja.