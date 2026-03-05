La encuesta se ha realizado con la información de 29 países, incluyendo a Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, Australia e India

El 21% de los hombres de la Generación Z piensa que una "mujer de verdad" nunca debería iniciar relaciones sexuales

En un estudio global de 23.000 personas realizado por 'Ipsos' en el Reino Unido y el Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer de la King's Business School, King's College de Londres, se ha investigado que el 31% de los hombres de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) está de acuerdo en que una esposa siempre debe obedecer a su marido y, un tercio, (33%) dice que el marido debe tener la última palabra en decisiones importantes.

La encuesta, que se ha realizado con la información recogida en 29 países, incluyendo a Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, Australia e India, concluye que los hombres jóvenes de hoy tienen más probabilidades que los de generaciones anteriores de tener opiniones tradicionales sobre los roles de género.

Diferentes opiniones entre hombres y mujeres

Los hombres de la Generación Z tenían el doble de probabilidades que los hombres Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) de tener puntos de vista tradicionales sobre la toma de decisiones dentro del matrimonio: solo el 13% y el 17% de los hombres Baby Boomers estaban de acuerdo con esas afirmaciones, respectivamente.

Por el contrario, muchas menos mujeres de la Generación Z estuvieron de acuerdo en que una esposa siempre debe obedecer a su marido (18%) y una proporción aún menor de mujeres Baby Boomers (6%) sostuvo esa opinión.

Casi una cuarta parte (24%) de los hombres de la Generación Z coincide en que una mujer no debe parecer demasiado independiente ni autosuficiente, en comparación con el 12% de los hombres de la generación Baby Boomer. Entre las mujeres, el consenso fue notablemente menor: un 15% para la Generación Z y un 9% para la generación Baby Boomer.

Una "mujer de verdad" nunca debería iniciar relaciones sexuales

Las actitudes hacia las normas sexuales también difieren marcadamente entre generaciones: el 21% de los hombres de la Generación Z piensa que una "mujer de verdad" nunca debería iniciar relaciones sexuales, en comparación con solo el 7% de los hombres de la generación Baby Boomer. Solo el 12% de las mujeres de la Generación Z estuvo de acuerdo; sin embargo, las mujeres y los hombres de la generación Baby Boomer coincidieron en un 7% en esta pregunta.

El 59% de los hombres de la Generación Z dice que se espera que los hombres hagan demasiado para apoyar la igualdad, en comparación con el 45% de los hombres de la generación del Baby Boom; nuevamente, esto fue más alto que la proporción de mujeres que comparten esta opinión (41% y 30% respectivamente).

Creen que el éxito en mujeres es atractivo

A pesar de ser los más propensos a creer que una mujer no debe parecer demasiado independiente o autosuficiente, los hombres de la Generación Z también fueron el grupo más propenso a creer que las mujeres que tienen una carrera exitosa son más atractivas para los hombres, con un 41% de acuerdo con esta afirmación en comparación con el 27% de los Baby Boomers de ambos sexos.

Los resultados sugieren que los hombres de la Generación Z también tienen expectativas más tradicionales de su propio comportamiento y elecciones que las generaciones anteriores de hombres y sus contrapartes femeninas de la Generación Z.

Por ejemplo, el 30% de los hombres de la Generación Z que respondieron la encuesta, creen que los hombres no deberían decir "te amo" a sus amigos, en comparación con el 20% de los hombres de la Generación Boomer y el 21% de las mujeres de la Generación Z. El 43% de los hombres de la Generación Z está de acuerdo en que "los hombres jóvenes deberían intentar ser físicamente fuertes, incluso si no son naturalmente grandes", en comparación con el 32% de todos los encuestados y el 28% de las mujeres de la Generación Z.

El 21% de los hombres de la Generación Z cree que los hombres que participan en el cuidado de los niños son menos masculinos que aquellos que no lo hacen, en comparación con solo el 8% de los hombres de la generación Baby Boomer y el 14% de las mujeres de la Generación Z.

Roles de género dentro del hogar

Más allá de las diferencias generacionales, los promedios de 29 países muestran que también existe una brecha entre lo que la gente piensa personalmente sobre los roles de género dentro del hogar y lo que cree que la sociedad espera.

En general, las personas expresaron opiniones más equitativas: solo uno de cada seis encuestados dijo que las mujeres deberían encargarse de la mayor parte del cuidado de los niños (17%) o de las tareas domésticas más allá del cuidado de los niños (16%), y menos de una cuarta parte (24%) creía que los hombres deberían asumir la mayor parte de la responsabilidad de ganar dinero. Sin embargo, muchos encuestados consideraron que las opiniones sobre los roles de género tradicionales aún están muy extendidas en su país.

Más de un tercio (35%) dijo que cree que más personas en su país creen que se espera que las mujeres asuman la responsabilidad principal del cuidado de los niños y otros trabajos domésticos. Cuatro de cada diez (40%) dijeron que creen que la mayoría de la gente en su país piensa que se espera que los hombres sean los principales sustentadores.

A nivel mundial, el 31% dijo que cree que la gente en su país piensa que los hombres deberían tener la última palabra en las decisiones importantes en el hogar, en comparación con solo el 21% que personalmente está de acuerdo con esa opinión.

Los datos de Gran Bretaña

Aunque los encuestados en Gran Bretaña eran menos propensos que el promedio a tener opiniones personales tradicionales sobre las responsabilidades del hogar, todavía sentían que la sociedad tenía expectativas tradicionales.

Por ejemplo, en Gran Bretaña sólo el 14% creía personalmente que las mujeres debían asumir la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de los niños, pero el 43% dijo que se esperaba que las mujeres fueran mayoritariamente o totalmente responsables. El 15% en Gran Bretaña creía personalmente que los hombres tenían la responsabilidad de ganar dinero, pero el 38% dijo que sentía que la sociedad esperaba que los hombres fueran responsables.