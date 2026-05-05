Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Economía

EM&E vende su 14,3% en Indra mediante una colocación acelerada

EuropaPress_7125110_fachada_sede_indra_25_noviembre_2025_alcobendas_madrid_espana
Nuevo logo y marca corporativa de Indra. Europa Press
Compartir

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha salido del accionariado de Indra tras lanzar, al cierre del mercado, una colocación acelerada de su participación del 14,3% en el capital de la compañía tecnológica y de defensa.

De este modo, Advanced Engineering & Manufacturing, vehículo inversor de Javier y Ángel Escribano en EM&E e Indra, ha vendido al cierre de la sesión bursátil de este martes la totalidad de su participación en la compañía, tal y como ha adelantado 'Expansión' y han confirmado a Europa Press en fuentes cercanas a la negociación.

PUEDE INTERESARTE

En concreto, la posición, equivalente al 14,3% del capital (25,26 millones de acciones), está valorada a precios de mercado en torno a 1.320 millones de euros, según la cotización de Indra al cierre de la jornada.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Escribano ya no figura como accionista relevante de Indra tras la desinversión realizada.

PUEDE INTERESARTE

En dichos registros, EM&E figura ya entre los accionistas de Indra que han dejado de ser relevantes, al pasar de ostentar un 14,3% del capital de la compañía de tecnología y defensa a un 0,00%, algo que habría notificado al supervisor hoy mismo.

Temas