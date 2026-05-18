¿Quieres ahorrar invirtiendo en una Europa más verde y digital? Esto te interesa

Redacción Uppers 18 MAY 2026 - 11:50h.

Una Europa con mercados de capitales mejor conectados permite ofrecer una inversión más diversificada, reducir riesgos y acceder a sectores con futuro

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En los próximos años, el sistema financiero europeo va a cambiar de forma profunda. La llamada Unión de Ahorros e Inversión nace con un objetivo claro: aprovechar mejor el ahorro de los ciudadanos para impulsar el crecimiento económico, apoyar a las empresas y afrontar con garantías la transición verde y digital.

Y ahora la pregunta clave: ¿qué tiene que ver todo esto con el más común de los mortales? Mucho más de lo que parece porque ahorrar nunca ha sido solo guardar dinero. Es decidir a qué fin contribuyes, es construir el futuro que quieres para ti y para el resto, y, con eso, ganar tranquilidad. Y, además, es una forma sencilla de contribuir a que la economía funcione y avance.

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Con este nuevo marco, la Unión Europea espera fomentar que el ahorro circule mejor entre países, que las empresas tengan acceso a la financiación que necesitan y que se impulsen proyectos sostenibles e innovadores. Para lograrlo, los seguros de ahorro y los planes de pensiones tendrán un papel fundamental canalizando el ahorro particular a largo plazo hacia esos proyectos que construirán nuestra sociedad mañana.

Más oportunidades, menos riesgos

Una Europa con mercados de capitales mejor conectados no solo beneficia a las empresas ampliando las posibilidades de financiarse. También permite a las entidades que gestionan el ahorro ofrecer una inversión más diversificada, reducir riesgos y acceder a sectores con futuro, como la tecnología o la sostenibilidad.

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¿En qué se traduce esto para ti? En algo muy concreto: un ahorro a largo plazo con más posibilidades de inversión, mayor protección y una contribución más sólida a una economía estable y resiliente a nivel europeo. Un equilibrio especialmente valioso en un mundo cada vez más cambiante e incierto.

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Un informe con muchas respuestas

Seguramente has oído hablar del Informe Draghi. El que fuera presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, publicó un informe que ha sido objeto de mucho análisis y muchos titulares. Este documento, con la reconocida autoridad de su autor, identificaba por primera vez, al menos de forma tan clara y contundente, que Europa tiene grandes retos por delante: mejorar en competitividad, innovación y crecimiento. Para conseguirlo, el informe apunta a que la inversión privada debe movilizarse y apostar por el largo plazo. En este nuevo marco, será clave el papel de aseguradoras que, como VidaCaixa, son referentes en soluciones de ahorro a largo plazo y capaces de acompañar a las personas en decisiones que no se toman de un día para otro, sino pensando en décadas.

Mirar al futuro con más tranquilidad

Impulsar el crecimiento económico europeo, reforzar la seguridad del sistema financiero y, al mismo tiempo, cuidar del bienestar de las personas no son objetivos opuestos. Van de la mano.

Planificar, ahorrar y proteger no es solo una cuestión financiera. Es una forma de vivir el presente con más tranquilidad. Y en ese camino, el valor social del sector asegurador, basado en la experiencia, la estabilidad y el acompañamiento, cobra hoy más sentido que nunca. Porque cuando el ahorro tiene propósito, el futuro se construye con más confianza.