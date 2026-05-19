José Rocamora 19 MAY 2026 - 16:35h.

Isak Andic lo dejó todo atado, dando plenos poderes a su consejero delegado y hoy presidentre Toni Ruiz que tiene el 5% de la empresa

El hijo de Isak Andic, el fundador de Mango, detenido como acusado de homicidio

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Mango es una de las empresas textiles más importantes de nuestro país con muchos intereses económicos y familiares. De la herencia del fundador de Mango se ha hablado mucho tras su muerte. Isak Andic tiene tres hijos. El mayor, Jonathan, actual vicepresidente del consejo de administración. Es el detenido y, según testimonios, con él no había una buena relación. Y además están Sarah y Judith.

El patrimonio se repartió a partes iguales entre los tres. Y otra parte del legado quedó en manos de otras personas entre las que estaba su pareja, Estefanía Knuth. A ella le corresponderían 5 millones de euros. Cantidad con la que no estaba conforme y que llevó a una disputa con los hijos que finalizó con una acuerdo por el cual recibió unos 25 millones. En cualquier caso, menos de lo que reclamaba.

Hablamos de la mayor fortuna de Cataluña y la quinta de España. Pero cómo ha impactado la muerte de Andic. La realidad es que el negocio de Mango se ha mantenido al margen de la investigación por la muerte de su fundador. En la primera presentación de resultados sin Isak And, en .2025, se transformó un año complejo en un ejercicio extraordinario. Mango gana 242 millones, un 11% más y se consolida como el segundo grupo textil español solo detrás de Inditex.

La detención de Jonathan Andic por la muerte de su padre vuelve a poner a la marca en el foco mediático, pero no parece que esto vaya a afectar a la marca.

Isak Andic lo dejó todo atado, dando plenos poderes a su consejero delegado y hoy presidentre Toni Ruiz que tiene el 5% de la empresa. El 95% restante se reparte entre sus 3 hijos.

42 años de historia tiene la empresa. 3.800 millones ha facturado en 2025, el 80% fuera de nuestro país. Fuerza para superar cualquier escándalo.