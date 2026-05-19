Celia Molina Barcelona, 19 MAY 2026 - 10:37h.

Los Mossos d'Esquadra han detenido al hijo del fundador de Mango, que murió en diciembre de 2024 tras caer por un barranco

El hijo de Isak Andic, el fundador de Mango, detenido como acusado de homicidio

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Este martes 19 de mayo, los Mossos d'Esquadra han detenido a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, por el presunto homicidio de su padre. Aunque, inicialmente, el caso se declaró como una muerte accidental, la investigación llevada a cabo por los Mossos les ha llevado a detener al hijo mayor del famoso empresario, que murió el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco de 150 metros de alto en el término municipal de Collbató, a las afueras de Barcelona.

Isak Andic se encontraba realizando una ruta de senderismo con su primogénito cuando cayó desde gran altura y murió. Jonathan era la única persona que se encontraba con él en el momento del fallecimiento, por lo que su declaración fue de vital importancia. El hijo del fundador de Mango declaró dos veces tras la muerte de su padre: la primera, el mismo día del suceso, todavía en estado de shock. La segunda, al día siguiente, con más de tranquilidad, por lo que su relato debía haber sido más lineal que el anterior.

Las contradicciones en la declaración de Jonathan

En esa segunda comparecencia, los investigadores detectaron algunas contradicciones sobre su ubicación exacta al momento de la caída, la posición de su padre y el lugar donde estacionó su vehículo. Presuntamente, Jonathan e Isak se encontraban ya al final de la ruta de senderismo que habían realizado juntos, cuando el primogénito se adelantó para llegar antes al coche. Entonces, "escuchó el ruido de unas piedras", se giró y se dio cuenta de que su padre se había caído por el barranco.

Sin embargo, sus explicaciones, chocaron de forma directa con los datos recogidos por el posicionamiento de los dos móviles: el del padre, que se pudo recuperar del cuerpo, y el del hijo, que fue solicitado por los agentes, pues estos datos no coincidían, según la información aportada, ni con la ruta que Jonathan describió, ni con los tiempos que dio sobre lo sucedido.

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El revelador dato de la autopsia del empresario

Las alarmas saltaron poco después, cuando los agentes descubrieron que Jonathan acudió a la zona donde su padre se cayó dos días antes de que ambos realizaran esa ruta de senderismo. Así lo admitió él mismo, según una publicación de 'El Español', si bien dijo que lo que pretendía era "inspeccionar la zona para familiarizarse con el sendero y preparar la excursión", "preocupado por el bienestar de su padre", como apuntó su defensa.

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'El Español' publicó también, a finales de abril de 2026, que la autopsia del fundador de Mango ha revelado que "sus manos no presentan ninguna herida compatible con haberse intentado agarrar o defenderse de una posible caída".

"Esta reacción es natural cuando alguien sufre una caída accidental: el cuerpo tiende instintivamente a buscar apoyo para evitarla. En cambio, si una tercera persona empuja a la víctima o se produce una situación excepcional, como un desmayo, el cuerpo no reacciona ante el peligro y la persona cae directamente”, explicó el periodista Ruiz Aguilar en 'El Tiempo Justo'. Varias semanas después, se ha producido la detención de Jonathan, cuyo caso continúa en manos del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell, Barcelona.