Celia Molina 19 MAY 2026 - 14:48h.

El testimonio de Estefanía Knuth, la persona con la que Andic padre mantuvo una relación sentimental durante los últimos seis años de su vida, fue el que hizo que el caso se reabriera

La familia Andic emite un comunicado tras la detención de Jonathan, acusado de homicidio: "La colaboración ha sido máxima"

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Cuando apenas se había levantado de la cama, según la información aportada por la periodista Mayka Navarro, el empresario Jonathan Andic, hijo mayor del fundador de Mango fallecido, Isak Andic, ha sido detenido tras ser acusado por el presunto homicidio de su padre. Tras una investigación blindada que ha durado casi un año y medio, los Mossos d'Esquadra han procedido a su detención y le han trasladado a la comisaría de Martorell, donde se encuentra prestando declaración.

En diciembre de 2024, cuando se produjo la muerte de su padre en lo que parecía un trágico accidente, Jonathan declaró que ambos estaban haciendo una ruta de senderismo cuando, llegando al final del camino, él se adelantó para ir al coche y escuchó por detrás un extraño ruido de piedras. Al darse la vuelta, se dio cuenta de que su progenitor se había caído por un barranco de 150 metros, caída que acabó directamente con su vida.

En aquel momento, los Mossos encontraron varias contradicciones en su declaración, en lo tocante a la posición física en la que ambos se encontraban cuando Isak se cayó y el lugar donde, supuestamente, estaba estacionado el coche. Sin embargo, durante todo este tiempo, Jonathan ha estado en libertad, sin que nadie sospechara que, finalmente, iba a ser detenido por la policía.

Estefanía Knuth, la pareja de Andic y figura clave en el caso

Fue el testimonio de su madrastra, Estefanía Knuth, la persona con la que Andic padre mantuvo una relación sentimental durante los últimos seis años de su vida, el que hizo que el caso se reabriera, con todas las miradas puestas en Jonathan de nuevo. Ella aseguró en sede judicial que, durante los últimos diez años, la relación entre padre e hijo era mala, pues habían tenido "fuertes disputas" por la gestión de la cadena de las tiendas Mango, sobre todo, desde que Isak apartara a Jonathan de la dirección de la firma, solo dos años después de su nombramiento.

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Un testimonio que contrastaba con la versión de sus dos hijas, Judith y Sarah, su tío, directivos y trabajadores de Mango que, según EFE, negaban esa mala relación entre ambos.

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De hecho, según su declaración, el paseo que Jonathan e Isak dieron por la montaña de Monserrat pretendía ser una forma de limar asperezas y retomar su relación desde un punto de vista más positivo. ¿Quién es entonces Estefanía Knuth? ¿Cómo de importante fue en la vida del fundador de Mango?...

Estefanía una exgolfista y empresaria catalana nacida en 1973, destacada por su carrera deportiva amateur y por mantener un perfil bastante reservado en la esfera pública. En su juventud, fue campeona de España amateur en 1992 y 1993, obtuvo medallas en competiciones europeas, participó en competiciones internacionales, y alcanzó también victorias como la del Singapore Ladies Open en 1995. Antes de su relación con Andic (con el que según detalla El Mundo tuvo "idas y venidas" durante su relación y nunca llegó a convivir con él), estuvo casada con Gonzalo Rodés y de esa unión nacieron sus tres hijos.

En el reparto de la herencia, y aunque nunca llegó a casarse con Isak, también ha tenido un papel controvertido pues, aunque la mayor parte del patrimonio del creador de Mango ha sido heredado por sus tres hijos, ella, de inicio, iba a recibir cinco millones de euros, según constaba en el testamento. Sin embargo, consciente de que Andic era el dueño de la mayor fortuna de Cataluña y la quinta de España, se acogió a la 'cuarta viudal', una figura del derecho sucesoria que permite al viudo o a su equivalente -incluidas las parejas estables, como es en este caso- exigir hasta una cuarta parte del patrimonio total del fallecido.

Así, llegó a pedir 70 millones de euros, ofreciéndole los tres herederos una cantidad máxima de 27 millones, con el fin de llegar a una acuerdo antes, eso sí, de la detención del primogénito.