El caso, que permanecía bajo secreto parcial de sumario, llevaba tiempo generando inquietud en el núcleo duro de la familia Andic

El hijo de Isak Andic, el fundador de Mango, detenido como acusado de homicidio

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La detención de Jonathan Andic este martes, 19 de mayo, ha provocado un auténtico terremoto tanto en el entorno empresarial como en el círculo más cercano del hijo del fundador de Mango.

Después de que durante más de un año se considerara un trágico accidente, los Mossos d'Esquadra han arrestado al hijo mayor de Isak Andic como investigado por un presunto delito de homicidio relacionado con la muerte del empresario catalán.

La noticia ha causado conmoción en Cataluña y especialmente en el entorno de la firma textil, ya que Jonathan era una de las figuras clave dentro del entramado empresarial creado por su padre.

La reacción del entorno

Ahora, el círculo íntimo de la familia Andic no ha podido evitar mostrar su preocupación. La periodista Silvia Taulés, de 'Vanitatis', ha revelado que las personas próximas a Jonathan están completamente "desoladas" por lo sucedido, reconociendo que todavía no consiguen asimilar el alcance de la noticia.

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Según estas fuentes, "están flipando y totalmente alucinados" con la detención y con el giro que ha dado la investigación en las últimas horas.

El caso, que permanecía bajo secreto parcial de sumario, llevaba tiempo generando inquietud en el núcleo duro de la familia Andic. De hecho, desde hace meses se había producido un importante cambio procesal cuando Jonathan pasó de testigo a investigado dentro de la causa.

El desconcierto es absoluto entre quienes conocen desde hace años a la familia Andic y al propio Jonathan, sobre todo porque durante los primeros meses, la muerte de Isak Andic se intuía como una tragedia accidental.

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La evolución de la investigación ha cambiado por completo el escenario y ha colocado a la familia propietaria de Mango en el centro de esta tormenta mediática y judicial.

Los detalles de la muerte y el arresto de Jonathan Andic

El fundador de Mango falleció el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión en la montaña de Montserrat, en una ruta en la que únicamente estaba acompañado por su hijo. En un primer momento, la investigación apuntó a una caída accidental después de precipitarse por un desnivel de más de 100 metros. Sin embargo, las pesquisas dieron un vuelco meses después.

Según ha trascendido ahora, las autoridades han detectado contradicciones en las declaraciones ofrecidas por Jonathan Andic, y por ello decidieron analizar su teléfono móvil y realizar otras diligencias durante los últimos meses. Todo ello ha llevado finalmente a los Mossos a detenerle antes de su comparecencia judicial en Martorell.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y Jonathan Andic deberá prestar declaración ante la jueza encargada del caso.

El impacto de la noticia ya ha traspasado el ámbito judicial para convertirse en uno de los asuntos más comentados del momento, no solo por la relevancia de la familia Andic dentro del mundo empresarial español, sino también por el shock que ha provocado entre quienes les rodean.