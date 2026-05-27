El ICO pide concentrar las ayudas al alquiler en la construcción y estabilidad regulatoria

El IESE reúne en Madrid a los principales líderes financieros en la primera jornada del 21º Encuentro del Sector Bancario

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El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca, ha reclamado que las ayudas públicas al alquiler se concentren en la fase de construcción y en que haya estabilidad regulatoria en el sector.

"Cuando hablamos de alquiler, tenemos que pensar en que las ayudas se tienen que concentrar en la fase de construcción y no en la fase de disfrute", ha afirmado Illueca durante su participación en un foro organizado por IESE y FTI Consulting.

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"No podemos estar subvencionando el alquiler 75 años y pretender que un inversor actualice a valor presentes unas ayudas públicas a 75 años", ha afirmado Illueca, que ha indicado que "lo razonable es concentrar las ayudas en la fase de promoción".

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Illueca ha indicado que la historia del 'build to rent' en España, es decir, que se construyan viviendas directamente para ir al mercado del alquiler, es "prácticamente marginal y es imprescindible". El ICO ha cuantificado que sin tener en cuenta la repercusión del suelo o de los impuestos.

Asimismo, el presidente del ICO ha indicado que si hay un sector donde la regulación es importante es "claramente" el de la vivienda en alquiler. "Si lo que vamos a hacer es financiar un activo, necesitamos estabilidad regulatorio y necesitamos mucha credibilidad en la regulación", ha indicado.

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Respecto a la función del ICO, el presidente ha argumentando que el sistema bancario se beneficiará de que el Instituto realice inversiones en capital, porque luego los bancos van a poder entrar en esos sectores a través de deuda y financiación.