El 'escudo social' sigue en 2026: todas las ayudas para pagar menos luz, gas y energía

Un conjunto de medidas que configura el escudo energético más amplio desde la crisis de 2022

Hasta un 57,5% de descuento en la luz: así puedes acceder al bono social en 2026

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El término "escudo social" lleva apareciendo en las notas de prensa del Gobierno desde la crisis energética de 2022. En 2026 ha adquirido un perímetro más amplio y una base legal nueva, asentada sobre el Real Decreto-ley 7/2026, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, publicado en el BOE el 21 de marzo y en vigor desde el 22 de ese mismo mes.

El descuento que no desaparece

El instrumento central del escudo energético para hogares vulnerables es el bono social eléctrico, aplicable sobre la tarifa regulada PVPC para contratos con potencia hasta 10 kW. El Real Decreto-ley 7/2026 lo prorroga con descuentos extraordinarios durante todo el año. De esta forma, el descuento aplicable sobre el PVPC es de un 42,5% para el consumidor vulnerable, y de un 57,5% para el consumidor vulnerable severo, establecidos en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo.

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Asimismo, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, lo que implica que ningún titular con bono social activo puede sufrir un corte de suministro durante todo el año.

Los límites de consumo bonificado varían según la composición del hogar: 1.587 kWh/año para una unidad familiar sin menores, 2.698 kWh/año con un menor, 3.099 kWh/año con dos menores y 4.761 kWh/año para familias numerosas. El consumo que supere esos umbrales se factura a precio de PVPC.

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Un pago único que llega sin pedirlo

El Bono Social Térmico es una ayuda económica, gestionada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de las Comunidades Autónomas, que se concede de forma automática a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre del año anterior. En 2026, el RDL 7/2026 ha elevado el importe mínimo de 40 a 50 euros y ha añadido un suplemento de crédito de 90 millones de euros al presupuesto ya existente de 335 millones. El importe máximo, en la zona climática E (la más fría), alcanza los 373,17 euros para hogares vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.

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IVA al 10% en luz y gas

La Agencia Tributaria confirma en su sede electrónica las rebajas fiscales aprobadas por el RDL 7/2026: de forma extraordinaria y temporal hasta el 30 de junio de 2026, se reduce del 21 al 10 por ciento el tipo del IVA aplicable a los contratos de energía eléctrica cuyo término fijo de potencia sea inferior a los 10 kW y a los titulares de contratos de electricidad que sean perceptores del bono social con condición de vulnerable severo. Al gas natural, briquetas y pellets procedentes de la biomasa y a la madera para leña también se aplica el 10%.

En la práctica, la rebaja del IVA al 10% en electricidad alcanza a la práctica totalidad de los hogares españoles, cuya potencia contratada es en casi todos los casos inferior a 10 kW.

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Bajada del Impuesto Especial sobre la Electricidad

Adicionalmente, y también de forma temporal, se suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y se baja el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) al 0,5%, medidas aplicables desde el 22 de marzo hasta el 30 de junio de 2026. El IEE habitual es del 5,11269632%. Su reducción al 0,5% supone un alivio adicional directo en la factura mensual durante el primer semestre.

El precio de la bombona de butano

Para los hogares sin acceso a gas natural por red, el precio de la bombona de butano permanece regulado por el Estado y se actualiza cada dos meses mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. Desde el 17 de marzo de 2026, el precio de la bombona de butano doméstica de 12,5 kg se ha fijado en 16,35 euros, lo que supone un incremento de 77 céntimos respecto a la revisión de enero de 2026, cuando el coste se situaba en 15,58 euros. La normativa establece un límite máximo de variación del 5% por revisión, tanto al alza como a la baja.

Deducciones en el IRPF

El escudo no es solo de impacto inmediato. Para quienes hayan invertido en mejorar la eficiencia energética de su vivienda, la Agencia Tributaria confirma la prórroga de las deducciones en el IRPF, y se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2026 las deducciones de mejora de la eficiencia energética de viviendas por obras de reducción de la demanda de calefacción y refrigeración y por obras para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable.

También se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la deducción por obras en edificios de uso predominantemente residencial. Otra prorroga hasta el 31 de diciembre es la de 2026 la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible e instalación de puntos de recarga. Se crea una nueva deducción por la instalación durante 2026 de sistemas de autoconsumo de energía eléctrica que utilicen energía procedente de fuentes renovables en inmuebles y en edificios de uso predominante residencial.

El conjunto de medidas configura el escudo energético más amplio desde la crisis de 2022. Las que duran todo el año (bono social eléctrico, prohibición de cortes, bono social térmico, deducciones IRPF) conviven con las que expiran el 30 de junio (IVA al 10%, IEE al 0,5%, suspensión del IVPEE). Combinarlas de forma eficaz exige conocerlas todas.