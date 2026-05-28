Las refinerías españolas se convierten en el salvavidas energético de Europa ante el bloque de Ormuz

El sistema de refino en España es uno de los más flexibles y eficientes, lo que reduce nuestra exposición al riesgo de desabastecimiento de queroseno

La Unión Europea califica el problema del queroseno como "la crisis energética más grave de la historia"

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Cada día llegan 150 mil barriles de crudo a la refinería de Repsol de Puertollano, en Ciudad Real, a través de un oleoducto de más 400 kilómetros conectado directamente con el puerto de Cartagena, a donde llegan los buques petroleros desde los distintos yacimientos.

Para transformar el petróleo en los distintos productos y combustibles se procesa en una gran torre de destilación, es el corazón de la refinería donde el petróleo se calienta a casi 400 grados y se separan sus componentes. "Las partes más ligeras van ascendiendo por la columna y tenemos arriba el gas licuado, propano y butano después las naftas de las gasolinas, el queroseno, el diésel, el fuelóleo y en el fondo los aceites pesados para asfaltar carreteras", explica Lorena Jiménez, gerente de destilación en el complejo industrial de Repsol en Puertollano.

Más de 35 refinerías cerradas en Europa en los últimos años

Pero no todos los crudos son iguales. Existen petróleos ligeros procedentes de África y Asia y pesados procedentes de América, más complicados de refinar por su densidad, pero esto no es un problema para España sino una fortaleza. Gracias a las inversiones realizadas en el pasado, nuestro sistema de refino es, por un lado, uno de los más flexibles, capaz de tratar unos 60 tipos de crudo. Por otro lado, esas inversiones hacen del refino de Repsol uno de los más eficientes de Europa, nuestros esquemas de conversión profunda permiten extraer de cada barril más cantidad de los productos que más demanda la sociedad como el gasóleo y el queroseno.

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"Desde el año 2009 han cerrado en Europa 35 refinerías, mientras nosotros hemos hecho inversiones que nos permiten gestionar muchos crudos diversos. Mas de 100 crudos, podemos destilar en nuestras refinerías" señala Antonio Mestre, director de Operaciones de Activos Industriales en Repsol. El 50 por ciento del petróleo que llega a España viene de América, un 30 por ciento prácticamente viene de África y un 6-7 por ciento de Oriente Medio, lo que nos deja en una situación privilegiada frente a los problemas de abastecimiento de queroseno.

"Frente otros países en Europa que necesitan importar la mayor parte del queroseno que consumen en un año, en España producimos el 80% del queroseno que consumimos", subraya Mestre. Para asegurar el suministro de cara a este verano, las refinerías españolas están acelerando su producción un 20 por ciento.