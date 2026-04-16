Solo en España se producen 40 millones de desplazamientos diarios laborales

Los expertos valoran la apuesta de la UE por el teletrabajo: "Fomenta la productividad"

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La Agencia Internacional de la Energía advierte de que a Europa le quedan unas 6 semanas de combustible para la aviación. Una escasez que está disparando los precios del queroseno. De hecho, la aerolínea holandesa KLM ya ha anunciado que cancela 160 vuelos debido a la carestía del combustible.

Bruselas ya prepara las medidas que podrían anunciarse la próxima semana. El transporte supone casi el 30% del total del gasto de energía de Europa.

Gaspar está a punto de volar de Barcelona a Madrid. 600 kilómetros con el queroseno al doble de precio que hace un mes. Y por eso, Bruselas quiere que las empresas reduzcan a lo mínimo posible este tipo de desplazamientos laborales. Como señala José Manuel Cansino, catedrático de Economía de las Universidad de Sevilla, "está en manos de la Comisión Europea poner en marcha estas medidas de ahorro para que baje la factura", por más que al Gobierno de España no le agrade que estas puedan ser obligatorias.

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Ya se han gastado mas de 22.000 millones de euros extra en combustibles fósiles. Para evitarlo se quiere fomentar el teletrabajo. "No es lo mismo a nivel económico ni energético trabajar cada uno en la oficina o desde su casa", destaca Inés Rigal de Espacio Geraneos.

Solo en España se producen 40 millones de desplazamientos diarios laborales

La medida reduciría así, la inasumible cifra de 40 millones de desplazamientos diarios laborales solo en España. El 60% en coche. La recomendación es quedarse en casa un día a la semana. Los ciudadanos aplauden ahorrarse el coste del transporte y no le desagrada que fuera más de un día el teletrabajo.

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La gratuidad del transporte público es otra de las medidas de ahorro energético, algo que ya se hace en Benalmádena, Málaga, donde ya viajan en autobús sin sacar la cartera. "A mí me sale genial", dicen sus habitantes. "Esto yendo, trabajando y estudiando", comentan, otra forma de aprovechar, además, el tiempo.

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Entre las medidas también se estudia reducir la velocidad en las autopistas. De 120 a 110 km por hora. Medida que ya hizo España temporalmente hace dos décadas, para reducir el consumo de combustible.