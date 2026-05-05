La Unión Europea advierte de los efectos que puede tener la falta de queroseno en el turismo: así afectaría a España

¿Qué pasa si me cancelan un vuelo por la falta de queroseno? Indemnizaciones, reembolsos y derechos de los pasajeros

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España era uno de los países que salía favorecido por la guerra de Irán sobre el turismo, ya que, según reflejaban las encuestas, los turistas veían nuestro país como uno de los más seguros donde pasar sus vacaciones sin tener que preocuparse por posibles repercusiones bélicas.

La Unión Europea ya advertía a los países miembros de que lo peor de la guerra de Irán en cuanto a consecuencias económicas se refiere podría estar por llegar. En España ya hay alerta en el sector aéreo por falta de combustible debido al bloqueo que todavía mantienen en el estrecho de Ormuz.

Algunas aerolíneas han tenido que cancelar sus vuelos de cara a mayo y ya se han contabilizado un total de 12.000 viajes aéreos cancelados por este problema de suministro. A pesar de que la previsión de cara a verano era buena, el turismo preocupa en la Península por la falta de queroseno.

Los turistas tienen miedo a planificar sus viajes

Aunque las reservas de momento no se resienten, mucha gente se ha negado a planificar unas vacaciones con la subida de precios que se ha dado en los billetes de avión y con una incertidumbre que no parece resolverse pronto. Desde el Gobierno hacían un llamamiento a resolver este problema: "Creemos que hay que ocuparse ya de este tema antes de que empiecen a surgir estas señales de escasez", explicaba Carlos Cuerpo, ministro de Economía.

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España cuenta con ventaja porque tiene reservas de queroseno suficientes para 90 días, pero es una excepción en el seno de la Unión Europea, los demás países no se encuentran en la misma situación y afectaría del mismo modo al turismo en el país.

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La UE advierte sobre la crisis energética

De los turistas depende gran parte del sector en España, especialmente en época de vacaciones y fechas señaladas donde se prevén fuertes salidas y entradas al país. Una situación que puede cambar bastante este año y que quizás deje playas y zonas turísticas más desiertas de lo habitual.

Dan Jorgensen, Comisario Europeo de energía se refería a este problema como la "crisis energética más grave de la historia". La factura energética se ha encarecido en 30.000 millones de dólares, lo que ha hecho que algunas aerolíneas se cobren suplementos, algo que las agencias de viajes no descartan.