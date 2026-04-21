La falta de queroseno provoca tensión e incertidumbre en el sector aéreo que el futuro sea de lo más incierto

¿Qué pasa si me cancelan un vuelo por la falta de queroseno? Indemnizaciones, reembolsos y derechos de los pasajeros

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La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) no prevé cancelaciones de vuelos por motivos de combustible, más allá de "ajustes" en algunas compañías, porque en España este producto está "garantizado" y recomienda comprar los billetes con antelación para evitar precios más elevados.

Sin embargo, en el espacio aéreo ya crece la tensión y la incertidumbre por la falta de combustible, según ha informado la reportera Almudena Calvo. La subida de precios del queroseno lastra el vuelo de las compañías más débiles, en especial las más baratas porque tienen menos reservas y márgenes con los que poder actuar en caso de falta de suministro.

Una dificultad que pueden notar en un futuro, según confirma Santiago Carbó, catedrático de economía en CUNEF Universidad: "Pueden tener una dificultad adicional de sostenibilidad en el futuro, pero no quiere decir que tengan por qué desaparecer, sino que pueden experimentar una reestructuración importante".

Algunas subidas tras la falta de queroseno

A pesar de que la mayoría de aerolíneas eran positivas en cuanto a la subida de precios, algunas como Volotea, ya han aplicado una subida adicional de hasta 14 euros en función del precio del combustible. El motivo de la subida del queroseno ha sido la guerra de Irán, lo cual era muy predecible que sucediese tras los continuos bloqueos en el estrecho de Ormuz.

Desde la Asociación de Líneas Aéreas han confirmado que están analizando los efectos de la falta de combustible: "Habrá que ver qué impacto puede tener en los precios y la demanda" explicaba el presidente, Javier Gándara.

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Las compañías del Golfo Pérsico son las que más están sufriendo este escaseo y se han visto obligadas a dejar algunos de sus aviones aparcados por el recorte de rutas y la bajada de la demanda, aunque sus finanzas se lo permiten, ya están reutilizando parte de esas aeronaves.

Los efectos económicos no desaparecerán cuando termine la guerra

A pesar de que Estados Unidos e Irán consigan un acuerdo que acabe definitivamente con la guerra sus efectos perdurarán en la economía mundial durante mucho más tiempo: "El impacto sobre el precio y sobre el suministro va a ser de meses".

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España es uno de los países que por el momento respira tranquilo por el suministro de queroseno, pero no significa que dentro de un tiempo comencemos a notar una subida en los precios de los vuelos derivada de la falta de combustible. Además, el turismo puede verse afectado porque en otras partes del mundo sí que han visto perjudicados el tráfico aéreo.