La visita del Papa y el efecto Bad Bunny suben los precios de los hoteles en Madrid un 31% por noche

La llegada del Papa Leon XIV y el efecto Bad Bunny ha provocado la llegada de miles de personas estos días a Madrid con su impacto en los precios.

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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La llegada del Papa Leon XIV y el efecto Bad Bunny ha provocado la llegada de miles de personas estos días a Madrid y esto tiene consecuencias. Más allá de más problemas de movilidad y más seguridad, esta afluencia de visitantes ha provocado que se disparen los precios, sobre todo, el de los hoteles, informa Antonio Valverde.

Palpita la capital con un trasiego que presagia que se viene una buena. En el mismo Madrid van a convivir el fervor católico dando gracias a dios por la visita del Papa, con otra devoción, la que suscita Bad Bunny.

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La coincidencia de la visita con la sucesión de conciertos genera negocio. Como dicen algunos en la ciudad, "aquí van a sacar dinero hasta de las piedras". Lo han comprobado las personas que buscan habitación para estos días. Una noche ronda los 250 euros. Y más de 1.500 en algunos hoteles de 5 estrellas. Los precios no bajan de los 50 euros por noche por camas en habitaciones compartidas.

En Barcelona se quejan de lo mismo. "Han subido los precios hasta una cifra escandalosa,hasta un 80 por ciento", señala Eduardo Martín, presidente de la Unión de Consumidores de Cataluña.

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No ocurre en todos los establecimientos. En algunos niegan incremento. "Los precios son los habituales el mes de junio", se defiende Alicia Serra, directora comercial del hotel Catalonia Barcelona Plaza.

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En Canarias las capitales estarán a tope de ocupación para recbiir al Pontífice. No por aumento de turistas sino por trabajadores y "la gran intendencia que acompaña a la visita del Papa", señala Franceso Delli-Paoli, gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores.

Son los efectos de la pasión por la fe.