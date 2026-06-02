A escasos días de la llegada del papa León XIV a España, son muchas las personas que están trabajando en los preparativos para recibir al pontífice

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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A escasos días de la llegada del papa León XIV a España, son muchas las personas que están trabajando en los preparativos para recibir al pontífice en Madrid, Barcelona y Canarias. Para que todo luzca hacen falta muchas manos, como las de Ángel Rodríguez, artesano de la Cruz de Arguineguín.

"Yo no soy ningún artista, eso tiene que quedar claro, soy un obrero", explica. Capaz de fabricar esta cruz de tres metros con madera de una de las miles de pateras llegadas a las Islas Canarias.

"El palo de la cruz es donde se sienta la gente cuando vienen en patera", cuenta. Ahora se puede ver en foto porque ya está custodiada en el puerto de Arguineguín. "Que la cruz prenda en sí verdaderamente lo que es una patera", señala.

Manteles, rosarios y cálices

Lo artesanal se impone ante la visita del papa, como los calados de las tres hebras. Hace 200 años ya se hacía así. En la villa de Ingenio, en Gran Canaria, han preparado los manteles de las misas del papa. 1.400 horas le echaron ocho caladoras de la localidad. Buen ojo, mucho cariño y sello de Aragón para diseñar, cortar, coser y bordar en Zaragoza toda la vestimenta del Pontífice.

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Hasta 5.000 prendas litúrgicas, cáliz de vidrio soplado tallado a mano en la Real Fábrica de Cristales de la Granja. 1.000 decenarios porque en los detalles está la diferencia. Pequeños rosarios montados por monjas agustinas de Sotillo de la Adrada en Ávila.