telecinco.es 02 JUN 2026 - 16:02h.

José Rocamora explica cuáles son los costes de la visita del papa León XIV a España y quién se encarga de financiarlo

El papa León XIV utilizará dos papamóviles y tres vehículos eléctricos durante su viaje a España

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El viaje del papa a España gozará de beneficios fiscales como evento de especial interés público a lo largo de todo el año 2026, según se desprende del Real Decreto-ley por el que el Gobierno declara acontecimiento de excepcional interés público este viaje apostólico.

Según el documento, la visita del Papa a España, prevista entre los días 6 y 12 de junio de 2026, constituye "un acontecimiento de relevancia extraordinaria, derivado de su proyección internacional, su dimensión institucional y la notable afluencia de participantes y visitantes que comporta".

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Además, destaca su "impacto significativo en los ámbitos social, cultural, económico y turístico, así como una incidencia directa en la organización de servicios públicos esenciales". En particular, señala que "resulta conveniente favorecer la participación de entidades y sujetos colaboradores mediante instrumentos que incentiven la financiación y el apoyo a las actividades vinculadas a la organización del evento".

Los costes y beneficios

José Rocamora ha explicado desde el Plató de Informativos Telecinco cuál es el coste que generará en España la visita de una semana del papa León XIV: "Los siete días que va a pasar recorriendo Madrid, Barcelona y Canarias tiene un coste total de 25.000.000 euros".

Del total del gasto que se generará en los próximos días, el "45% está financiado por empresas privadas y fundaciones. Hay alrededor de 50 patrocinadores, un 30% la iglesia, a través de la Conferencia Episcopal y las diócesis, un 20% los distintos gobiernos autonómicos que van a recibir al pontífice y el 5% restante procede de las donaciones de particulares".

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Pero la visita del papa León XIV no solo genera gastos, sino que también va a traer mucho dinero al país y "se estima que el evento dejará en la economía española 150.000.000 euros". Si se tiene en cuenta la visita del papa Benedicto XVI hace 15 años, durante la Jornada Mundial de la Juventud, aportó a Madrid 240.000.000 euros a la economía española".