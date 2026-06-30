Las comunidades ofrecen ayudas directas para comprar aire acondicionado por el calor extremo

Existen programas activos en varias comunidades autónomas que permiten subvencionar la instalación o sustitución de un equipo de climatización, y es el momento de solicitarlas

Subvención de hasta 15.000 euros para aislar la casa y ahorrar en calefacción

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El calor extremo ya no es una excepción en España, sino la norma de cada verano. Solo en Madrid se registraron 591 muertes prematuras relacionadas con las altas temperaturas el año pasado, según recogió una propuesta para financiar la instalación de 125.000 aires acondicionados en hogares de bajos ingresos y viviendas con personas mayores. La cifra pone en números algo que muchos ya intuyen: la climatización ha dejado de ser un lujo para convertirse en una cuestión de salud pública.

Además, en 2026 hay dinero disponible para ayudar a costear la instalación o renovación de un equipo. Lo malo es que hay que buscarlas en cada comunidad autónoma, porque no existe un plan estatal único.

Comunidad de Madrid: hasta 5.000 euros

El programa más concreto y con más presupuesto activo en este momento es el Plan Cambia 360 del Ayuntamiento de Madrid, gestionado por el Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. La convocatoria 2026 está abierta desde el 20 de abril y se mantiene hasta el 13 de noviembre de 2026, con 2,7 millones de euros asignados para climatización y calderas.

Las cuantías son las siguientes:

Hasta 5.000 euros por vivienda para sistemas de climatización híbridos y renovables en comunidades de propietarios

por vivienda para sistemas de climatización híbridos y renovables en comunidades de propietarios 3.000 euros para sustituciones por aerotermia de hasta 10 kW

para sustituciones por aerotermia de hasta 10 kW 4.000 euros para equipos de entre 10 y 25 kW. La subvención no puede superar el 60% del coste elegible en uso residencial.

Los requisitos son claros: el equipo nuevo debe tener clasificación energética mínima B, la instalación debe realizarse con empresas adheridas al programa, el aparato antiguo debe gestionarse como residuo RAEE y el pago debe realizarse mediante transferencia bancaria. El pago en efectivo invalida la solicitud.

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Cataluña: hasta 6.000 euros en Barcelona

En Cataluña, los programas están gestionados por el Institut Català d'Energi y la Agència de l'Habitatge de Catalunya. La subvención puede llegar hasta el 40% del coste de la instalación, con un máximo de 3.000 euros por vivienda y una inversión mínima exigida de 1.000 euros. En la ciudad de Barcelona, las ayudas del Consorci de l'Habitatge pueden alcanzar los 6.000 euros por vivienda, con plazo hasta junio de 2026. En todos los casos se exige un certificado energético antes y después de las obras.

Comunidad Valenciana: hasta 4.000 euros

La Generalitat Valenciana, a través del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, financia hasta el 40% del coste con un techo de 3.000 euros por vivienda. El Ayuntamiento de Valencia añade una línea específica para aerotermia que puede cubrir hasta el 50% del coste con un máximo de 4.000 euros. El plazo para finalizar la instalación es el 30 de junio de 2026, lo que hace urgente su tramitación inmediata.

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Andalucía y Aragón: convocatorias inminentes

La Agencia Andaluza de la Energía tiene prevista la apertura de sus incentivos para climatización eficiente (programa INEA) durante el verano de 2026, con subvenciones de hasta el 40% del coste y una exigencia mínima de reducción del 7% en la demanda energética. Aragón, pionera en tener un Plan Renove específico para electrodomésticos y aire acondicionado, no tiene convocatoria publicada para 2026 todavía, aunque también se espera para el verano. En ediciones anteriores, las ayudas oscilaban entre 150 y 250 euros según la potencia del equipo, sin superar el 25% del coste sin IVA.

El País Vasco tiene sus propios programas por municipio, con un horizonte especialmente generoso: sus líneas de ayudas para instalaciones térmicas eficientes están abiertas hasta el 31 de diciembre de 2030.

Qué se necesita en todos los casos

Los requisitos comunes a la mayoría de programas autonómicos son:

Ser propietario, usufructuario o arrendatario de la vivienda donde se instala el equipo

Estar empadronado en la localidad correspondiente

Estar al corriente con las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social

No haber recibido una subvención similar anteriormente para la misma instalación

Que el equipo antiguo tenga más de cinco años desde su fabricación (algunos programas exigen más de diez)

Que el pago se realice mediante transferencia bancaria o cualquier otro medio con trazabilidad.

Eso sí, el primer paso, antes de comprar nada, es consultar la convocatoria vigente en la comunidad autónoma e identificar un instalador adherido al programa correspondiente.