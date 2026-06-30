El pleno del Ayuntamiento de Don Benito ha acordado suspender definitivamente la unión con Villanueva de la Serena

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El pleno del Ayuntamiento de Don Benito, en Badajoz, ha aprobado por unanimidad una moción de Siempre Don Benito y el Partido Popular para declarar la paralización definitiva de cualquier actuación administrativa o política derivada del proceso de fusión iniciado en 2021 con Villanueva de la Serena.

El acuerdo, aprobado en la sesión celebrada a última hora de este lunes, plantea dejar sin efecto los compromisos u obligaciones derivados de aquel procedimiento y comunicar la resolución al Ministerio de Política Territorial, a la Junta de Extremadura, a la Diputación de Badajoz y al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.

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La moción también recoge la voluntad del ayuntamiento dombenitense de mantener relaciones de colaboración institucional y cooperación intermunicipal con Villanueva de la Serena en proyectos de interés común, aunque al margen del proceso de fusión.

Sobre la suspensión de la iniciativa

En este sentido, el texto aprobado señala que la cooperación estratégica entre ambas ciudades se articulará a través de la Mancomunidad Integral de Servicios Don Benito-Villanueva, a la que define como el órgano institucional para la planificación y gestión de proyectos conjuntos.

La iniciativa había sido dictaminada previamente en la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior celebrada el pasado miércoles, día 24, donde contó con el voto favorable del Partido Popular, Siempre Don Benito y la concejala Violeta Casado, mientras que el PSOE formuló reserva de voto. El acuerdo incluye además dar traslado de la resolución al Registro General y publicarla en el tablón de anuncios y en la sede electrónica municipal, a efectos de publicidad y transparencia.

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Un proyecto de hace cuatro años que aspiraba a una nueva ciudad

La fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena, el proyecto que hace cuatro años aspiraba a crear la tercera ciudad de Extremadura y uno de los principales polos económicos del suroeste español, quedó hace unos días prácticamente fuera de la agenda política.

La novedad no es solo que el actual gobierno de Don Benito, formado por PP y Siempre Don Benito, mantuviesen paralizado el proceso, sino que el PSOE, impulsor inicial de la unión junto al entonces alcalde de Villanueva, Miguel Ángel Gallardo, también ha decidido aparcarlo y no llevarlo como propuesta electoral en 2027. El secretario general del PSOE de Don Benito, Manuel Gómez, sostuvieron que "ahora no toca" hablar de fusión y que la prioridad debe ser "recuperar Don Benito".

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Argumenta que las circunstancias han cambiado, que el sentir ciudadano ya no es el mismo y que el Ayuntamiento atraviesa una situación distinta a la de 2023. En el otro lado, en Villanueva de la Serena, su alcaldesa socialista, Ana Belén Fernández, también da por descartado el proyecto y responsabiliza al PP dombenitense de haberlo frenado tras las últimas municipales.